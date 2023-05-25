جائزة موناكو لـ«الفورمولا 1»: ألونسو يسعى لكسر هيمنة فريق ريد بول

القاهرة - بوابة الوسط

يسعى الإسباني فرناندو ألونسو لكسر سلسلة انتصارات ريد بول وسائقيه الهولندي ماكس فيرستابن والمكسيكي سيرخيو بيريس وتحقيق فوزه الأول منذ 2013، مع استئناف منافسات «الفورمولا 1» نهاية هذا الأسبوع في جائزة موناكو الكبرى العريقة، المرحلة السابعة من بطولة العالم.

بعد أن أجبرت الفيضانات على إلغاء افتتاح الموسم الأوروبي الأسبوع الماضي في جائزة إيميليا رومانيا الكبرى في إيمولا الإيطالية، كانت الشمس ساطعة في إمارة موناكو الواقعة على البحر الأبيض المتوسط الأربعاء، وفق «فرانس برس».

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ويبحث ألونسو، سائق أستون مارتن، عن فوز ثالث في مسيرته على حلبة الشوارع القديمة بعد انتصارين مع رينو في العام 2006 وماكلارين في 2007.

بعد أن حل ثالثا في أربع من أصل خمسة سباقات هذا الموسم، أثبت الإسباني البالغ 41 عاما أنه يشكل التهديد الأكبر لفيرستابن بطل العالم في الموسمين الأخيرين وبيريس.

قال الإسباني «لدينا سيارة ليست الأسرع ربما على الخطوط المستقيمة، ولكن جيدة جدا على المنعطفات. لذا يجب أن نحسن ذلك، ولكنها جيدة للحلبات البطيئة مثل موناكو وبودابست وسنغافورة».

«موناكو».. الجميع يرغب في الفوز بها

يحتل ألونسو المركز الثالث في ترتيب السائقين برصيد 75 نقطة خلف فيرستابن صاحب الـ119 نقطة وبيريس الذي حقق 105 نقاط المتخصص في سباقات الشوارع والذي فاز الموسم الماضي في موناكو وفي الحالي في جدة وباكو.

قال المكسيكي عن جائزة الإمارة «إنه سباق يرغب أي سائق منذ طفولته في الفوز به وكنت محظوظا أني حققت ذلك الموسم الماضي. لذا جعلني ذلك أكثر تعطشا لأقف على أعلى منصة التتويج مجددا».

«كل شيء ممكن» للوكلير

ويأمل البطل المحلي شارل لوكلير سائق فيراري الذي لم يذق طعم النجاح أبدا على أرضه وتحديدا على الطريق الذي كان يسلكه في الحافلة نحو المدرسة، في قلب المعطيات، علما أنه يسعى لخطف الانطلاق من المركز الأول للعام الثالث تواليا في موناكو.

منذ 2017، حصد مجموع 12 نقطة فقط على الحلبة، وذلك لحلوله رابعا في العام الماضي، ويسعى لتحقيق نتيجة تعكس موهبته الثمينة، على الرغم من فورمة وموثوقية فيراري.

قال في هذا الصدد «لسوء الحظ، واجهنا مشاكل منذ السباقات الثلاثة الأولى» التي حصد خلالها 34 نقطة فقط ويحتل المركز السابع في الترتيب، مضيفا «ولكن هنا، كل شيء ممكن».

أضاف عن المنافسة الشرسة من ريد بول «سيارتهم من كوكب آخر»، محذرا أيضا من الخطر الذي يشكله ألونسو وفريقه «أستون مارتن قادرون على تحقيق نتيجة قوية».

على الرغم من مجموعة كبيرة من التعديلات على سيارته، من المتوقع أن يظل فريق مرسيدس في ظل منافسيه، ومن غير المرجح أن يضيف البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، انتصارا رابعا في موناكو في مسيرته.

«قمنا بأول خطوة في الاتجاه الجديد»

قال مدير الفريق الأسهم الفضية النمسوي توتو وولف «قمنا بأول خطوة في الاتجاه الجديد»، علما أنه يجري محادثات مع هاميلتون لتجديد عقده.

وأضاف «لن تكون عصا سحرية... لكنها قد تمنح السائقين مزيد الاستقرار».

لا يزال مستقبل هاميلتون غامضا وقد ربطته الشائعات مرة أخرى بالانتقال إلى فيراري ولوكلير بمرسيدس.

قال ابن الإمارة «ليس لدي شيء لقوله. أتفهم أن الناس تريد الكلام... الشائعات موجودة ولكنها لا تقلقني».

وأضاف «أنا أركز بشكل كامل على السباق وعلى عملنا. أحب فيراري وآمل أن نتسلق ونصل إلى القمة سويا».