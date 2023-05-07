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فيرستابن يفوز بجائزة ميامي الكبرى رغم انطلاقه من المركز التاسع

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 مايو 2023, 11:37 مساء
فيرستابن يفوز بجائزة ميامي الكبرى رغم انطلاقه من المركز التاسع
الهولندي ماكس فيرستابن. (أرشيفية: الإنترنت)
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أظهر الهولندي ماكس فيرستابن السبب الذي خوله الفوز باللقب العالمي مرتين، وذلك بصعوده من المركز التاسع عند الإطلاق إلى الفوز بجائزة ميامي الكبرى، الجولة الخامسة من بطولة العالم للفورمولا واحد، متقدمًا على زميله المكسيكي سيرخيو بيريس.

وكان بيريس أول المنطلقين فيما اكتفى فيرستابن بالمركز التاسع في تجارب السبت، بعدما تأثر بحادث تعرض له سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو، ما أدى إلى إشهار الأعلام الحمراء مع قرار عدم إكمال التجارب، بحسب وكالة «فرانس برس».

- فيرستابن الأسرع في التجارب الحرة لـ«فورمولا 1»

لكن بطل العالم شق طريقه بشكل رائع واستراتيجية ناجحة تمامًا ليخطف المركز الأول من زميله، فيما جاء سائق أستون مارتن الإسباني فرناندو ألونسو ثالثاً.

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