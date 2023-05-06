فيرستابن الأسرع في التجارب الحرة لـ«فورمولا 1»

القاهرة - بوابة الوسط

سيطر الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في آخر عامين، على التجارب الحرة لجائزة ميامي الكبرى، المرحلة الخامسة من بطولة العالم لـ«فورمولا 1»، فبدا سائق «ريد بول» أبرز المرشحين لخطف المركز الأول في التجارب الرسمية، السبت.

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وفيما احتل فيرستابن المركز الرابع في الجولة الأولى من التجارب الحرّة، تقدّم في الثانية سائقا الفيراري الإسباني كارلوس ساينس وشارل لوكلير من موناكو، بفارق 385 بالأف من الثانية و468 بالألف من الثانية تواليا، ويحاول فيرستابن تعويض سباق باكو الأخير عندما حلّ ثالثاً في سباق السبرينت وثانيا في السباق الأساسي وراء زميله المكسيكي سيرخيو بيريس، حسب «فرانس برس».

فيرستابن مرشح قوي لخطف انطلاقة

فيرستابن الذي تخلى عن المركز الأول في الانطلاق للوكلير في السباق الماضي، يبدو مرشحا قويا لخطف الانطلاقة الأولى السبت، وتقاسمت الحظيرة النمساوية ألقاب السباقات الأربعة منذ انطلاق العام الجديد، فصعد فيرستابن إلى أعلى عتبة على منصة التتويج في البحرين وأستراليا، فيما فاز بيريس في السعودية وأذربيجان، ليتصدر الهولندي ترتيب السائقين أمام زميله (93 نقطة مقابل 87).

وفيما اكتفى البريطاني لويس هاميلتون لاعب مرسيدس، بطل العالم سبع مرات، بمركز سابع، حلّ الإسباني المخضرم فرناندو الونسو، لاعب أستون مارتن خامسا.