فيرستابن الأسرع في التجارب الحرة لـ«فورمولا 1»...

سيطر الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في آخر عامين، على التجارب الحرة لجائزة ميامي الكبرى، المرحلة الخامسة من بطولة العالم لـ«فورمولا 1»، فبدا سائق «ريد بول» أبرز المرشحين لخطف المركز الأول في التجارب الرسمية، السبت.
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وفيما احتل فيرستابن المركز الرابع في الجولة الأولى من التجارب الحرّة، تقدّم في الثانية سائقا الفيراري الإسباني كارلوس ساينس وشارل لوكلير من موناكو، بفارق 385 بالأف من الثانية و468 بالألف من الثانية تواليا، ويحاول فيرستابن تعويض سباق باكو الأخير عندما حلّ ثالثاً في سباق السبرينت وثانيا في السباق الأساسي وراء زميله المكسيكي سيرخيو بيريس، حسب «فرانس برس».
فيرستابن مرشح قوي لخطف انطلاقة
فيرستابن الذي تخلى عن المركز الأول في الانطلاق للوكلير في السباق الماضي، يبدو مرشحا قويا لخطف الانطلاقة الأولى السبت، وتقاسمت الحظيرة النمساوية ألقاب السباقات الأربعة منذ انطلاق العام الجديد، فصعد فيرستابن إلى أعلى عتبة على منصة التتويج في البحرين وأستراليا، فيما فاز بيريس في السعودية وأذربيجان، ليتصدر الهولندي ترتيب السائقين أمام زميله (93 نقطة مقابل 87).
وفيما اكتفى البريطاني لويس هاميلتون لاعب مرسيدس، بطل العالم سبع مرات، بمركز سابع، حلّ الإسباني المخضرم فرناندو الونسو، لاعب أستون مارتن خامسا.
جاء ترتيب الجولة الثانية من التجارب الحرّة:
ماكس فيرستابن (هولندا/ ريد بول) 1:27.930 (23 عدد اللفات)
كارلوس ساينس (إسبانيا/ فيراري) 1:28.315 (26)
شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:28.398 (20)
سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:28.419 (24)
فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:28.660 (25)
لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:28.741 (24)
لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:28.858 (23)
لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:28.930 (23)
استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:28.937 (25)
ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:29.046 (26)
بيار غاسلي (فرنسا/ألبين) 1:29.098 (22)
كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 1:29.171 (22)
دجو غوانيو (الصين/ألفا روميو-فيراري) 1:29.181 (27)
فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو-فيراري) 1:29.189 (26)
جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:29.216 (21)
أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:29.339 (24)
نيكو هولكنبرغ (ألمانيا/هاس) 1:29.393 (22)
يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) 1:29.613 (25)
نيك دي فريس (هولندا/ألفاتاوري) 1:29.928 (25)
لوغان سارجنت (الولايات المتحدة/وليامس) 1:30.038 (27)
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