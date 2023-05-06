  • Alwasat News
Atwasat

فيرستابن الأسرع في التجارب الحرة لـ«فورمولا 1»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 مايو 2023, 10:46 صباحا
فيرستابن الأسرع في التجارب الحرة لـ«فورمولا 1»
الهولندي ماكس فيرستابن. (إنترنت)
alwasat radio

سيطر الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في آخر عامين، على التجارب الحرة لجائزة ميامي الكبرى، المرحلة الخامسة من بطولة العالم لـ«فورمولا 1»، فبدا سائق «ريد بول» أبرز المرشحين لخطف المركز الأول في التجارب الرسمية، السبت.

- المكسيكي بيريس يحرز لقب جائزة أذربيجان الكبرى لـ«فورمولا 1» أمام زميله فيرستابن

وفيما احتل فيرستابن المركز الرابع في الجولة الأولى من التجارب الحرّة، تقدّم في الثانية سائقا الفيراري الإسباني كارلوس ساينس وشارل لوكلير من موناكو، بفارق 385 بالأف من الثانية و468 بالألف من الثانية تواليا، ويحاول فيرستابن تعويض سباق باكو الأخير عندما حلّ ثالثاً في سباق السبرينت وثانيا في السباق الأساسي وراء زميله المكسيكي سيرخيو بيريس، حسب «فرانس برس».

فيرستابن مرشح قوي لخطف انطلاقة
فيرستابن الذي تخلى عن المركز الأول في الانطلاق للوكلير في السباق الماضي، يبدو مرشحا قويا لخطف الانطلاقة الأولى السبت، وتقاسمت الحظيرة النمساوية ألقاب السباقات الأربعة منذ انطلاق العام الجديد، فصعد فيرستابن إلى أعلى عتبة على منصة التتويج في البحرين وأستراليا، فيما فاز بيريس في السعودية وأذربيجان، ليتصدر الهولندي ترتيب السائقين أمام زميله (93 نقطة مقابل 87).

وفيما اكتفى البريطاني لويس هاميلتون لاعب مرسيدس، بطل العالم سبع مرات، بمركز سابع، حلّ الإسباني المخضرم فرناندو الونسو، لاعب أستون مارتن خامسا.

جاء ترتيب الجولة الثانية من التجارب الحرّة:
ماكس فيرستابن (هولندا/ ريد بول) 1:27.930 (23 عدد اللفات)
كارلوس ساينس (إسبانيا/ فيراري) 1:28.315 (26)
شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:28.398 (20)
سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:28.419 (24)
فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:28.660 (25)
لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:28.741 (24)
لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:28.858 (23)
لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:28.930 (23)
استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:28.937 (25)
ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:29.046 (26)
بيار غاسلي (فرنسا/ألبين) 1:29.098 (22)
كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 1:29.171 (22)
دجو غوانيو (الصين/ألفا روميو-فيراري) 1:29.181 (27)
فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو-فيراري) 1:29.189 (26)
جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:29.216 (21)
أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:29.339 (24)
نيكو هولكنبرغ (ألمانيا/هاس) 1:29.393 (22)
يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) 1:29.613 (25)
نيك دي فريس (هولندا/ألفاتاوري) 1:29.928 (25)
لوغان سارجنت (الولايات المتحدة/وليامس) 1:30.038 (27)

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لأول مرة فى أميركا.. نيويورك تحظر استخدام أفران الغاز في المباني الجديدة

لأول مرة فى أميركا.. نيويورك تحظر استخدام أفران الغاز في المباني الجديدة
ليبيا تشارك بـ12 لعبة رياضية في عالمية الألعاب الجامعية بالصين

ليبيا تشارك بـ12 لعبة رياضية في عالمية الألعاب الجامعية بالصين
بنغازي تستضيف بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة

بنغازي تستضيف بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة
فيرستابن الأسرع في التجارب الحرة لـ«فورمولا 1»

فيرستابن الأسرع في التجارب الحرة لـ«فورمولا 1»
قراءة جديدة لماضي أميركا اللاتينية الاستعماري في معرض بنيويورك

قراءة جديدة لماضي أميركا اللاتينية الاستعماري في معرض بنيويورك
كيك التوفي من المطبخ الألماني

كيك التوفي من المطبخ الألماني
«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام

«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام
العالم يتابع تتويج ملك بريطانيا اليوم.. تعرف على برنامج الاحتفالات

العالم يتابع تتويج ملك بريطانيا اليوم.. تعرف على برنامج الاحتفالات
المبدعة التشكيلية نجاة بامري

المبدعة التشكيلية نجاة بامري
«يونيسف»: معارك السودان تحصد أطفالا بأعداد مرعبة

«يونيسف»: معارك السودان تحصد أطفالا بأعداد مرعبة
«تحقيقات»: سكري سبها المختنق

«تحقيقات»: سكري سبها المختنق
تقرير: جماهير الأهلي طرابس تحتفل بالتتويج بـ«كأس ليبيا» للمرة السابعة

تقرير: جماهير الأهلي طرابس تحتفل بالتتويج بـ«كأس ليبيا» للمرة السابعة
ميسي يعتذر لناديه وزملائه بعد زيارته للسعودية

ميسي يعتذر لناديه وزملائه بعد زيارته للسعودية
حفتر يبحث مع وزير الداخلية الإيطالي التعاون الأمني ومكافحة الهجرة

حفتر يبحث مع وزير الداخلية الإيطالي التعاون الأمني ومكافحة الهجرة
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الهلال والصقور في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الهلال والصقور في «دورينا»
رقم قياسي في أبريل.. ارتفاع حرارة سطح البحار يحولها إلى «قنبلة احترار مناخي موقوتة»

رقم قياسي في أبريل.. ارتفاع حرارة سطح البحار يحولها إلى «قنبلة احترار مناخي ...
«أطفال أبطال» (10)‎: المغرد

«أطفال أبطال» (10)‎: المغرد
«أكلات ماجدة 2» (حـ 22): مصقعة المرقاز و«زلابيا»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 22): مصقعة المرقاز و«زلابيا»
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدوري الإنجليزي: السيتي لاتخاذ خطوة حاسمة نحو اللقب أمام ليدز «ألاردايس»
الدوري الإنجليزي: السيتي لاتخاذ خطوة حاسمة نحو اللقب أمام ليدز ...
الدوري الإيطالي: بعد حسم اللقب.. معركة التأهل للأبطال تشتعل
الدوري الإيطالي: بعد حسم اللقب.. معركة التأهل للأبطال تشتعل
انتهاء موسم حارس توتنهام «لوريس» بسبب الإصابة
انتهاء موسم حارس توتنهام «لوريس» بسبب الإصابة
دورة روما للتنس: نادال يعلن انسحابه لعدم تعافيه من الإصابة
دورة روما للتنس: نادال يعلن انسحابه لعدم تعافيه من الإصابة
تدريبات سيتي تشهد عودة دي بروين
تدريبات سيتي تشهد عودة دي بروين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن من الإدارة العليا
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن ......
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب ......
هالاند يُصبح الهداف التاريخي المطلق للدوري الإنجليزي في موسم واحد
هالاند يُصبح الهداف التاريخي المطلق للدوري الإنجليزي في موسم......
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد...
توتنهام يقيل مدربين خلال 30 يوما.. ومالك النادي: المسؤولية على عاتقي في النهاية
توتنهام يقيل مدربين خلال 30 يوما.. ومالك النادي: المسؤولية ......
المزيد
أوراوا الياباني يجرد الهلال السعودي من اللقب ويتوج مرة ثالثة بدوري أبطال آسيا
أوراوا الياباني يجرد الهلال السعودي من اللقب ويتوج مرة ثالثة......
فيرستابن الأسرع في التجارب الحرة لـ«فورمولا 1»
فيرستابن الأسرع في التجارب الحرة لـ«فورمولا 1»...
ميسي يعتذر لناديه وزملائه بعد زيارته للسعودية
ميسي يعتذر لناديه وزملائه بعد زيارته للسعودية...
تدريبات سيتي تشهد عودة دي بروين
تدريبات سيتي تشهد عودة دي بروين...
دورة روما للتنس: نادال يعلن انسحابه لعدم تعافيه من الإصابة
دورة روما للتنس: نادال يعلن انسحابه لعدم تعافيه من الإصابة...
المزيد