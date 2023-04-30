المكسيكي بيريس يحرز لقب جائزة أذربيجان الكبرى لـ«فورمولا 1» أمام زميله فيرستابن

القاهرة - بوابة الوسط

أحرز المكسيكي سيرخيو بيريس سائق فريق ريد بول لقب جائزة أذربيجان الكبرى، المرحلة الرابعة من بطولة العالم لـ«فورمولا 1».

جاء ذلك بتقدمه على زميله في فريق ريد بول بطل العالم في آخر سنتين الهولندي ماكس فيرستابن، الأحد، في باكو، حسب «فرانس برس».

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وفيما واصل ريد بول هيمنته على بداية هذا الموسم، حلّ سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو في المركز الثالث أمام الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، ليمنح الفريق الأحمر أول منصة هذا العام.

وبعد تتويجه بلقب سباق السبرينت السبت، قلّص بيريس الفارق مع فيرستابن في صدارة الترتيب العام للسائقين إلى ست نقاط (93-87)، علمًا أن الموسم يتألف من 23 سباقًا.