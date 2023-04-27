جائزة أذربيجان الكبرى: ماكس فيرستابن لتأكيد هيمنته في الفورمولا واحد

القاهرة - بوابة الوسط

تعود عجلة منافسات الفورمولا واحد للدوران بعد توقف لمدة شهر مع جائزة أذربيجان الكبرى، الجولة الرابعة من بطولة العالم، والتي تقام في شوارع باكو على وقع هيمنة مطلقة لفريق ريد بول وسائقه حامل اللقب في العامين الماضيين الهولندي ماكس فيرستابن.

يصل ريد بول إلى أذربيجان مع جرعة ثقة إضافية اكتسبها من سيطرته على السباقات الثلاثة الأولى، ففاز فيها جميعها بعد انطلاقه من المركز الأول، كما حقق ثنائية المركزين الأول والثاني مرتين في البحرين والسعودية، وأضاف إلى هذه الأرقام أسرع لفة في السباق مرتين، حسب «فرانس برس».

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قدمت الحظيرة النمسوية عرضا مشوقا في الجولة الثالثة في ملبورن، فحافظ فيرستابن على هدوئه مع بداية السباق، وصد لاحقا محاولات منافسه سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، وابتعد عن الحوادث الدرامية التي أدت إلى اشهار العلم الأحمر ثلاث مرات، في حين تقدم زميله المكسيكي سيرخيو بيريس من قاع الترتيب للمركز الخامس، منتزعا في طريقه أسرع لفة.

أشاد مدير ريد بول الإنجليزي كريستيان هورنر بـ«صبر فيرستابن» في عدم التورط في معركة مع مرسيدس في البداية، من دون أن ينزعج من سرعة «السهم الفضي».

لا يوجد شيء مسلم به

وبإحرازه سباقي البحرين وأستراليا، يتفوق فيرستابن على بيريس، الفائز في السعودية، بفارق 15 نقطة في صدارة ترتيب السائقين (69 مقابل 54)، فيما يحتل الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو، سائق أستون مارتن، المركز الثالث متأخرا بفارق تسع نقاط عن المكسيكي.

ورغم فوز الهولندي في شوارع باكو العام الماضي، إلا انه لن يأخذ أي شيء كأمر مسلم، حيث ما زالت راسخة في ذهنه صورة انثقاب اطار سيارته عندما كان في الصدارة قبل خمس لفات من نهاية سباق 2021 ليضطر للانسحاب ويعود المركز الأول لزميله بيريس.

إعادة إحياء مرسيدس؟

في المقابل، لم تكن بداية مرسيدس سيئة، فهاميلتون، الفائز في أذربيجان العام 2018، حل خامسا مرتين، قبل أن ينتفض في أستراليا منهيا السباق ثانيا، ما منح الصانع الألماني فسحة أمل بقدرته على التخلص، وأخيرا، من مشاكل الموثوقية التي رافقت السيارة.

ومع فوز يتيم العام الماضي حققه جورج راسل في البرازيل، استهل الفريق العام الحالي في البحرين مع «أحد أسوأ الأيام في السباقات». إلا أن تطور أداء السيارة خلال سباق جدة شجع الفريق على بذل المزيد، في حين كان راسل يطير في ملبورن أيضا قبل أن تتعطل المجموعة الدافعة (المحرك) في سيارته.

أصر مدير الفريق النمسوي توتو وولف على عدم وجود «رصاصة سحرية» لتحويل سيارة عانت منذ تصميمها الاول العام الماضي من مشكلة الارتجاجات بالتزامن مع التغيير الحاصل في القوانين التقنية. كما أقر النمسوي أنهم باتوا يفهمون السيارة بشكل أفضل بكثير.

قال وولف «لقد حددنا اتجاها واضحا حيث نحتاج إلى الذهاب، وأعتقد أننا نسير على المسار الصحيح».