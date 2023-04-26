  • Alwasat News
Atwasat

بعد استضافتها منافسات «الفورمولا واحد».. البحرين تصنع خوذ السائقين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أبريل 2023, 05:14 مساء
بعد استضافتها منافسات «الفورمولا واحد».. البحرين تصنع خوذ السائقين
لقطة من داخل مصنع خوذ سائقي سباقات الفورمولا واحد في البحرين. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

في بهو مصنع فريد من نوعه في الشرق الأوسط قرب حلبة الصّخير لسباقات السيارات في جنوب البحرين، تُعرض خوذ داخل علب بلاستيكية شفافة، أنتجها مصنع البحرين واستخدمها سائقو سيارات «الفورمولا واحد» في السباقات.

لم تكتفِ البحرين، المملكة الصغيرة في منطقة الخليج، باستضافة إحدى جولات بطولة العالم «الفورمولا واحد» منذ 2004، بل استقطبت كذلك في 2015 صناعة خوذ السائقين، وفق «فرانس برس».

ويقول عارف يزبك، المدير العام لمجموعة «ريسينغ فورس» ومقرّها الرئيسي إيطاليا، إنه في سباق البحرين في الخامس من مارس الماضي، الجولة الأولى من موسم 2023، استخدم «خوذات بيل هلمتس»Bell Helmets التي ننتجها، 14 سائقًا من جميع الفرق تقريبًا من أصل العشرين المشاركين في بطولة العالم.

- بسبب «مقابلة وهمية».. عائلة شوماخر تقاضي مجلة ألمانية
- جائزة أستراليا الكبرى: فيرستابن وألونسو يسيطران على التجارب الحرة

ومن بينهم بطل العالم السابق البريطاني لويس هاميلتون وشارل لوكلير من موناكو والإسباني كارلوس ساينس، إضافة إلى أفراد طواقم الصيانة التابعة لفرق فيراري وماكلارين وألفا روميو وغيرها، حسب يزبك.

يستغرق إنتاج خوذة واحدة 14 يومًا، علمًا بأنه عمل يدوي في أغلبه رغم استخدام معدات وماكينات مختلفة.

ويشير يزبك إلى أن جميع أعضاء فريق وليامس لا سيما السائق التايلندي ألكسندر ألبون والسائق الأميركي لوغن سارجنت، يرتدون كل منتجات «ريسينغ فورس» من خوذ وأحذية وبزات السباق.

«تحت سقف واحد»
تملك المجموعة المتخصّصة في صناعة معدات السباق ورياضة السيارات، علامات تجارية مختلفة إحداها «بيل» التي تأسّست العام 1954 في الولايات المتحدة، مع إنتاج أول خوذة في العالم التي اعتُبرت آنذاك اختراعًا وتُعرض حاليًا في متحف الفنّ الحديث في نيويورك.

في تسعينيات القرن الماضي، انتقل الإنتاج إلى الصين ثم توزّع بين الصين وإيطاليا وبلجيكا مطلع سنوات 2000.

غير أن يزبك (41 عامًا) وهو لبناني الأصل، يشير إلى «أننا أردنا إعادة جمع كل شيء تحت سقف واحد».

ويوضح أنّ «من بين أسباب انتقالنا إلى البحرين وجود اتفاقية للتجارة الحرّة بين البحرين والولايات المتحدة ومع دول أخرى مثل سويسرا»، معتبرًا ذلك «أمرًا مهمًا جدًا بالنسبة لنا لأن أكثر من 55% من منتجاتنا يتمّ شحنها إلى الولايات المتحدة، إحدى أكبر أسواقنا في العالم».

وكانت البحرين، الحليف الاستراتيجي لواشنطن في المنطقة، أوّل دولة خليجية توقع اتفاقية للتجارة الحرّة مع الولايات المتحدة التي دخلت حيّز التنفيذ العام 2005.

ويعتبر يزبك «أنه أمر لطيف للغاية لأنه يمكنك أن ترى حقًا مجتمعًا لطيفًا من مواطنين مختلفين تحت سقف واحد».

نجاح كبير
في بهو مقرّ الشركة، تعرض خوذة كان الفرنسي رومان غروجان يرتديها أثناء تعرّضه لحادث مروّع في جائزة البحرين الكبرى العام 2020، وقد نجا منه بأعجوبة.

وتعتزم المجموعة زيادة مستوى التصنيع هذا العام من خلال توسيع منشآتها من سبعة آلاف متر مربع إلى نحو 12 ألفًا بحلول نهاية العام.

والبحرين من بين أولى الدول الخليجيّة التي استثمرت في الرياضة كجزءٍ من استراتيجية القوة الناعمة، لتنويع مصادر دخل اقتصاداتها المعتمدة إلى حدّ بعيد على النفط.

وقد أصبحت المملكة العام 2004 أول بلد عربي ينظم سباقاً لـ«الفورمولا واحد»، قبل أن تلحق بها الإمارات مع جائزة أبوظبي اعتبارا من 2009، وصولاً إلى انضمام السعودية وقطر للروزنامة بدءًا من موسم 2021.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر

يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر
فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية

فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية
زيلينسكي: أجريت حديثا طويلا ومهما مع الرئيس الصيني

زيلينسكي: أجريت حديثا طويلا ومهما مع الرئيس الصيني
فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن

فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن
ثورة فبراير في دراسة أكاديمية

ثورة فبراير في دراسة أكاديمية
كاستيانوس حطم رقمًا صمد 75 عامًا.. جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية تاريخية

كاستيانوس حطم رقمًا صمد 75 عامًا.. جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية تاريخية
أوراق منسية من حياة ألبرت أينشتاين في بلجيكا

أوراق منسية من حياة ألبرت أينشتاين في بلجيكا
ترمز إلى «النهضة الثقافية اللبنانية».. ترميم ثلاث لوحات شوهها انفجار مرفأ بيروت

ترمز إلى «النهضة الثقافية اللبنانية».. ترميم ثلاث لوحات شوهها انفجار مرفأ بيروت
تشافي يرد على أنشيلوتي ويعلق على عودة ميسي لبرشلونة

تشافي يرد على أنشيلوتي ويعلق على عودة ميسي لبرشلونة
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو
«في التسعين»: أسباب تأجيلات «دورينا» المستمرة

«في التسعين»: أسباب تأجيلات «دورينا» المستمرة
«وسط الخبر»: الانتحار والعنف العائلي.. مظاهر مختلفة وأسباب متعددة

«وسط الخبر»: الانتحار والعنف العائلي.. مظاهر مختلفة وأسباب متعددة
«إد شيران» أمام القضاء الأميركي في قضية سرقة أدبية تتعلق بأغنيته «ثينكينغ أوت لاود»

«إد شيران» أمام القضاء الأميركي في قضية سرقة أدبية تتعلق بأغنيته «ثينكينغ أوت ...
الاستبعاد من بطولات أوروبا لمدة عام عقوبة في الطريق لـ«يوفنتوس»

الاستبعاد من بطولات أوروبا لمدة عام عقوبة في الطريق لـ«يوفنتوس»
«الأمم المتحدة»: 270 ألف شخص قد يفرون من السودان إلى تشاد وجنوب السودان

«الأمم المتحدة»: 270 ألف شخص قد يفرون من السودان إلى تشاد وجنوب السودان
مسبار «الأمل» الفضائي الإماراتي يلتقط صوراً غير مسبوقة لأحد قمري المريخ

مسبار «الأمل» الفضائي الإماراتي يلتقط صوراً غير مسبوقة لأحد قمري المريخ
إصابات بالجملة تهدد مورينيو في روما بعد اللعب بـ9 لاعبين

إصابات بالجملة تهدد مورينيو في روما بعد اللعب بـ9 لاعبين
طرق صنع صابون الألوفيرا في المنزل

طرق صنع صابون الألوفيرا في المنزل
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
كاستيانوس حطم رقمًا صمد 75 عامًا.. جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية تاريخية
كاستيانوس حطم رقمًا صمد 75 عامًا.. جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية...
«البريميرليغ» يترقب قمة مانشستر سيتي وأرسنال.. الليلة
«البريميرليغ» يترقب قمة مانشستر سيتي وأرسنال.. الليلة
خطوة تفصل تشيلسي عن استقدام بوكيتينو.. وإنريكي ضمن اهتمامات الدوري الإنجليزي
خطوة تفصل تشيلسي عن استقدام بوكيتينو.. وإنريكي ضمن اهتمامات ...
أنشيلوتي يبرر السقوط المفاجئ والمخزي برباعية لريال مدريد في «الليغا»
أنشيلوتي يبرر السقوط المفاجئ والمخزي برباعية لريال مدريد في ...
يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر
يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر إلى نهائي كأس إسبانيا
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر ......
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي الحامية في دوري الأبطال
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي ......
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب ......
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ...
قمة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بتوقيت ليبيا في يوم مثير لدوري الأبطال
قمة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بتوقيت ليبيا في يوم مثير لدوري......
المزيد
مدفيديف يعلن مشاركته في دورة تشوهاي الصينية للتنس
مدفيديف يعلن مشاركته في دورة تشوهاي الصينية للتنس...
بعد استضافتها منافسات «الفورمولا واحد».. البحرين تصنع خوذ السائقين
بعد استضافتها منافسات «الفورمولا واحد».. البحرين تصنع خوذ ......
دوري السلة الأميركي: تراي يونغ يبقي على آمال فريقه في التأهل بثلاثية «قاتلة»
دوري السلة الأميركي: تراي يونغ يبقي على آمال فريقه في التأهل......
يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر
يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام......
أنشيلوتي يبرر السقوط المفاجئ والمخزي برباعية لريال مدريد في «الليغا»
أنشيلوتي يبرر السقوط المفاجئ والمخزي برباعية لريال مدريد في ......
المزيد