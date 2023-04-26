بعد استضافتها منافسات «الفورمولا واحد».. البحرين تصنع خوذ السائقين

القاهرة - بوابة الوسط

في بهو مصنع فريد من نوعه في الشرق الأوسط قرب حلبة الصّخير لسباقات السيارات في جنوب البحرين، تُعرض خوذ داخل علب بلاستيكية شفافة، أنتجها مصنع البحرين واستخدمها سائقو سيارات «الفورمولا واحد» في السباقات.

لم تكتفِ البحرين، المملكة الصغيرة في منطقة الخليج، باستضافة إحدى جولات بطولة العالم «الفورمولا واحد» منذ 2004، بل استقطبت كذلك في 2015 صناعة خوذ السائقين، وفق «فرانس برس».

ويقول عارف يزبك، المدير العام لمجموعة «ريسينغ فورس» ومقرّها الرئيسي إيطاليا، إنه في سباق البحرين في الخامس من مارس الماضي، الجولة الأولى من موسم 2023، استخدم «خوذات بيل هلمتس»Bell Helmets التي ننتجها، 14 سائقًا من جميع الفرق تقريبًا من أصل العشرين المشاركين في بطولة العالم.

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ومن بينهم بطل العالم السابق البريطاني لويس هاميلتون وشارل لوكلير من موناكو والإسباني كارلوس ساينس، إضافة إلى أفراد طواقم الصيانة التابعة لفرق فيراري وماكلارين وألفا روميو وغيرها، حسب يزبك.

يستغرق إنتاج خوذة واحدة 14 يومًا، علمًا بأنه عمل يدوي في أغلبه رغم استخدام معدات وماكينات مختلفة.

ويشير يزبك إلى أن جميع أعضاء فريق وليامس لا سيما السائق التايلندي ألكسندر ألبون والسائق الأميركي لوغن سارجنت، يرتدون كل منتجات «ريسينغ فورس» من خوذ وأحذية وبزات السباق.

«تحت سقف واحد»

تملك المجموعة المتخصّصة في صناعة معدات السباق ورياضة السيارات، علامات تجارية مختلفة إحداها «بيل» التي تأسّست العام 1954 في الولايات المتحدة، مع إنتاج أول خوذة في العالم التي اعتُبرت آنذاك اختراعًا وتُعرض حاليًا في متحف الفنّ الحديث في نيويورك.

في تسعينيات القرن الماضي، انتقل الإنتاج إلى الصين ثم توزّع بين الصين وإيطاليا وبلجيكا مطلع سنوات 2000.

غير أن يزبك (41 عامًا) وهو لبناني الأصل، يشير إلى «أننا أردنا إعادة جمع كل شيء تحت سقف واحد».

ويوضح أنّ «من بين أسباب انتقالنا إلى البحرين وجود اتفاقية للتجارة الحرّة بين البحرين والولايات المتحدة ومع دول أخرى مثل سويسرا»، معتبرًا ذلك «أمرًا مهمًا جدًا بالنسبة لنا لأن أكثر من 55% من منتجاتنا يتمّ شحنها إلى الولايات المتحدة، إحدى أكبر أسواقنا في العالم».

وكانت البحرين، الحليف الاستراتيجي لواشنطن في المنطقة، أوّل دولة خليجية توقع اتفاقية للتجارة الحرّة مع الولايات المتحدة التي دخلت حيّز التنفيذ العام 2005.

ويعتبر يزبك «أنه أمر لطيف للغاية لأنه يمكنك أن ترى حقًا مجتمعًا لطيفًا من مواطنين مختلفين تحت سقف واحد».

نجاح كبير

في بهو مقرّ الشركة، تعرض خوذة كان الفرنسي رومان غروجان يرتديها أثناء تعرّضه لحادث مروّع في جائزة البحرين الكبرى العام 2020، وقد نجا منه بأعجوبة.

وتعتزم المجموعة زيادة مستوى التصنيع هذا العام من خلال توسيع منشآتها من سبعة آلاف متر مربع إلى نحو 12 ألفًا بحلول نهاية العام.

والبحرين من بين أولى الدول الخليجيّة التي استثمرت في الرياضة كجزءٍ من استراتيجية القوة الناعمة، لتنويع مصادر دخل اقتصاداتها المعتمدة إلى حدّ بعيد على النفط.

وقد أصبحت المملكة العام 2004 أول بلد عربي ينظم سباقاً لـ«الفورمولا واحد»، قبل أن تلحق بها الإمارات مع جائزة أبوظبي اعتبارا من 2009، وصولاً إلى انضمام السعودية وقطر للروزنامة بدءًا من موسم 2021.