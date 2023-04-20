بسبب «مقابلة وهمية».. عائلة شوماخر تقاضي مجلة ألمانية

القاهرة - بوابة الوسط

تعتزم عائلة الألماني ميكايل شوماخر اتخاذ إجراءات قانونية بحق مجلة «دي أكتوايلي» الألمانية لنشرها مقابلة وهمية أجريت بتقنيات الذكاء الاصطناعي مع بطل العالم السابق للفورمولا واحد سبع مرات، حسب ما أفادت شبكة «إي إس بي إن» الخميس.

وزعمت المجلة أنها أجرت مقابلة مع أسطورة الفئة الأولى، وهي الأولى له منذ تعرضه لإصابة خطيرة في الدماغ في العام 2013 في حادث تزلج في جبال الألب الفرنسية، حسب ما أفادت «فرانس برس».

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ونشرت المجلة المقابلة أمس الأربعاء، وكشفت بعد ذلك أنها نتجت عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتضمنت المقابلة اقتباسات منسوبة إلى شوماخر، ناقش فيها حياته العائلية منذ الحادث وحالته الصحية.

وأكد ناطق باسم عائلة شوماخر التي حرصت على إبقاء حالة سائق فيراري ومرسيدس السابق سرية، أن الأخيرة تخطط لاتخاذ إجراءات قانونية خلال المقابلة مع «إي إس بي إن».

معلومات قليلة حول حالته الصحية

ولم يُشاهد شوماخر البالغ 54 عاما علنا في السنوات العشر التي تلت تعرضه للإصابة، مع القليل من المعلومات المقدمة علنا عن حالته.

وتشير التقارير إلى أن شوماخر يُعاني من مشاكل في الذاكرة والحركة والكلام منذ وقوع الحادث وتجرى رعايته في منزله بالقرب من جنيف.

وقالت كورينا، زوجة ميكايل، في فيلم وثائقي بث على منصة «نتفليكس» العام 2021 «الخصوصية هي خصوصية، كما قال دائما»، وتابعت «ميكايل دائما يحمينا ونحن الآن نحمي ميكايل».

هاميلتون يتخطى شوماخر

وفاز شوماخر بسبعة ألقاب في الفورمولا واحد، بواقع اثنين مع بينيتون وخمسة مع فيراري، قبل أن يعادل رقمه القياسي البريطاني لويس هاميلتون. وإجمالا حقق الألماني 91 انتصارا في الفئة الأولى، خلف هاميلتون الذي حقق 103 انتصارات.

وأكمل ميك (24 عاما) مسيرة والده على الحلبات حيث شارك لمدة عامين مع فريق هاس، وهو يشغل حاليا منصب سائق الاحتياط مع فريقي مرسيدس وماكلارين.