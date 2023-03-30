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فيرستابن غير جاهز لانطلاق جائزة أستراليا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 مارس 2023, 05:20 مساء
فيرستابن غير جاهز لانطلاق جائزة أستراليا
سائق فريق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن. (أرشيفية: الإنترنت)
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أقر بطل العالم في العامين الماضيين الهولندي ماكس فيرستابن أنه لم يتعافَ كلياً من آلام في معدته شعر بها قبل أسبوعين، وذلك قبل انطلاق منافسات جائزة أستراليا الكبرى، الجولة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا واحد.

قال سائق ريد بول البالغ 25 عاماً في مؤتمر صحافي الخميس أنه كان يشعر بآلام شديدة قبل مغادرته إلى جدة في المملكة العربية السعودية لخوض غمار منافسات الجولة الثانية من الفئة الأولى، لدرجة أنه «بالكاد كان يقوى على السير»، وفق «فرانس برس».

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وأضاف «في منزلي، كنت مريضاً جداً ولم يكن بإمكاني السير. عندما وصلت إلى جدة، اعتقدت أن المسألة باتت خلفي. ولكن فور صعودي داخل السيارة لخوض الفترة الأولى من التجارب الحرة، وبعد لفة واحدة شعرت أني بحاجة إلى لفتين لكي أتمكن من التنفس بشكل طبيعي».

الرغبة في أخذ استراحة
وأردف «جعلني ذلك أشعر بالانزعاج طوال نهاية الأسبوع. هو أحد أول السباقات حيث شعرت أني محدود من الناحية الجسدية وكان الأمر محبطاً للغاية».

وعلى الرغم من تحسّن وضعه، إلا أن السائق الهولندي سيرحّب بالتوقف لمدة أربعة أسابيع مع نهاية جائزة أستراليا، حيث قال «قبل أسبوعين، لم أكن أتطلع إلى ذلك التوقف، ولكن بعد ذلك كنت مريضاً جداً ويجب أن تسمح لي هذه الأسابيع بالتعافي واستعادة قدراتي مئة في المئة».

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