إلغاء سباق جائزة رومانيا الكبرى لـ«الفورمولا 1»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن منظمو جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، المرحلة السادسة من بطولة العالم «الفورمولا 1»، المقررة نهاية الأسبوع الجاري على حلبة إيمولا الشهيرة، الأربعاء أن السباق «لن يقام» بسبب الفيضانات التي أودت بحياة خمسة أشخاص على الأقل في شمال إيطاليا.

وقال المنظمون في بيان رسمي «عقب المناقشات بين «الفورمولا 1»، ورئيس الاتحاد الدولي للسيارات، والسلطات المختصة، بمن في ذلك الوزراء المعنيون، ورئيس نادي السيارات الإيطالي، ورئيس منطقة إيميليا رومانيا، وعمدة المدينة والمروج، اتخذ القرار بأن سباق الجائزة الكبرى لن يقام في إيمولا»، دون تحديد ما إذا سيجري إعادة جدولة السباق من هنا حتى نهاية الموسم، وفق «فرانس برس».

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وأضاف «اتّخذ هذا القرار لأنه لم يكن من الممكن تنظيم الحدث بأمان لمشجعينا وفرقنا وموظفينا. إنه قرار مسؤول بسبب الوضع الذي تعاني منه مدن وبلدات في المنطقة. لن يكون من العدل زيادة الضغط على السلطات المحلية وخدمات التدخل في فترة صعبة».

واعتبر الرئيس التنفيذي لـ«الفورمولا 1» الإيطالي ستيفانو دومينيكالي في تصريح في البيان أنه «كانت مأساة أن نرى ما كان يحدث في إيمولا وإيميليا رومانيا، المدينة والمنطقة التي نشأت فيها».

وأعلنت السلطات الأربعاء أن أمطارًا غزيرة تهطل على المنطقة وأن الفيضانات تسببت في مقتل شخصين على الأقل وجرى إجلاء آلاف الأشخاص منذ بداية الأسبوع.

إلغاء الأنشطة في الحلبة

وألغيت الأنشطة في الحلبة الثلاثاء وطُلب من الموظفين في الموقع الإخلاء في فترة ما بعد الظهر كإجراء احترازي بسبب الارتفاع المقلق في مستوى نهر بالقرب من الحلبة.

وطلب المنظمون في البداية من الفرق والصحفيين عدم الذهاب إلى الحلبة الأربعاء، قبل أن يجري إلغاء السباق.

وإذا كانت الحلبة غير مغمورة بالمياه، فإن محيطها ليس كذلك في عدة أماكن وفقًا لصور الصحفيين الحاضرين في عين المكان.

عودة المنافسة إلى أوروبا

وكان من المقرر أن يشهد سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى عودة المنافسة إلى القارة العجوز بعدما أقيمت المراحل الخمس الأولى في البحرين والسعودية وأستراليا وأذربيجان وميامي.

وكان السباق الإيطالي أول ثلاثة سباقات في ثلاثة أسابيع متتالية في القارة العجوز، قبل موناكو وإسبانيا.