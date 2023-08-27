فيرستابن يحقق فوزه التاسع تواليًا في فورمولا 1 ويتساوى مع فيتل

القاهرة - بوابة الوسط

حقق سائق ريد بول الهولندي سيباستيان فيتل، حامل اللقب العالمي في العامين الماضيين، فوزه التاسع تواليًا هذا الموسم بإحرازه اليوم الأحد، المركز الأول في سباق جائزة هولندا الكبرى، متساويًا مع الألماني سيباستيان فيتل.

فيرستابن يعادل رقمًا قياسيًا

وعادل فيرستابن على حلبة زاندفورت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة العالم لفورمولا 1 الرقم القياسي المطلق الذي سجله بطل العالم أربع مرات سابقًا فيتل العام 2013 مع ريد بول أيضًا، وفقا لوكالة «فرانس برس».

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وتقدم الهولندي الذي انطلق من الصدارة للمرة الثامنة هذا الموسم، على المخضرم الإسباني فرناندو ألونسو سائق فريق أستون مارتن، والفرنسي بيار غاسلي سائق فريق ألبين.