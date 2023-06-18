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فيرستابن يحرز المركز الاول في كندا ويقود ريد بول للفوزالـ100 في الفورمولا - 1

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 يونيو 2023, 10:01 مساء
فيرستابن يحرز المركز الاول في كندا ويقود ريد بول للفوزالـ100 في الفورمولا - 1
فيرستابن ينطلق نجو الفوز بالسباق (الإنترنت)
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أحرز الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بُل بطل العالم في العامين الاخيرين، المركز الاول في سباق جائزة كندا الكبرى، المرحلة الثامنة من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا واحد، الذي أقيم اليوم على الأحد على حلبة جيل فيلنوف في مدينة مونتريال.

الغوز الـ100
وقاد فيرستابن الذي حقق فوزه الثاني على التوالي في كندا والسادس في ثمانية سباقات هذا الموسم والـ41 في مسيرته الاحترافية، فريقه ريد بُل الى فوزه الـ100 في بطولة العالم، متقدما على سائقي استون مارتن الاسباني فرناندو الونسو ومرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، اللذيم أحرزا المركزين الثاني والثالث على الترتيب

فيرستابن يحرز المركز الأول لسباق إسبانيا لسيارات «فورميلا - 1»

فيرستابن الأسرع في التجارب الحرة لـ«فورمولا 1»

وكان ماكس فرستابن قد تفادى مفاجآت الأمطار لينتزع مركز أول المنطلقين في السباق الكندي، حيث تمكن من التغلب على الأجواء غير متوقعة وقاسية، ما دفع الفرق المتنافسة إلى الاستعانة بإطارات ملساء بدلاً من إطارات المطر مع تغير الظروف.

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