فيرستابن يحرز المركز الأول لسباق إسبانيا لسيارات «فورميلا - 1»

القاهرة - بوابة الوسط

أحرز الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بل، المركز الأول في سباق جائزة إسبانيا الكبرى، المرحلة السابعة من بطولة العالم لسيارات فورميلا – 1، الذي أقيم اليوم الأحد، على حلبة مونتميلو في مدينة برشلونة.

وجاء البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس في المركز الثاني، وزميله ومواطنه جورج راسل في المركز الثالث، وفق ما ذكرت وكالة «فرانس برس».

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يعد هذا هو الفوز الخامس لماكس فيرستابن هذا الموسم، وذلك من أصل سبعة سباقات أقيمت حتى الآن، ليعزز رصيده في صدارة الترتيب العام للسائقين.

فوز مستحق

جاء فوز فيرستابن بالسباق الإسباني بعدما انطلق من المركز الأول، حيث نجح في تصدر التجارب الرسمية التي سبقت بدء السباق، مسجلا أسرع لفة بزمن قدره 1:12:272 دقيقة، متفوقًا بفارق 0.462 ثانية على الإسباني كارلوس ساينز، فيما حل البريطاني لاندو نوريس في المركز الثالث بفارق 0.520 ثانية عن فيرستابن.

ويسعى ماكس فيرستابن بطل العالم في الموسمين الماضيين، إلى تكريس هيمنته على بطولة العالم لسيارات فورميلا – 1، من خلال الفوز باللقب العالمي الثالث على التوالي، ويساعده في ذلك تفوق سيارته على سيارات بقية الفرق المنافسة بشكل كبير.



ماكس فيرستابن يحتفقل بفوزه بسباق إسبانيا (الإنترنت)

ماكس فيرستابن ينطلق بسيارته على حلبة مونتميلو (الإنترنت)