  • Alwasat News
Atwasat

فيرستابن يحرز المركز الأول لسباق إسبانيا لسيارات «فورميلا - 1»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 يونيو 2023, 05:52 مساء
فيرستابن يحرز المركز الأول لسباق إسبانيا لسيارات «فورميلا - 1»
ماكس فيرستابن ينطلق على حلبة مونتميلو (الإنترنت)
alwasat radio

أحرز الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بل، المركز الأول في سباق جائزة إسبانيا الكبرى، المرحلة السابعة من بطولة العالم لسيارات فورميلا – 1، الذي أقيم اليوم الأحد، على حلبة مونتميلو في مدينة برشلونة.

وجاء البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس في المركز الثاني، وزميله ومواطنه جورج راسل في المركز الثالث، وفق ما ذكرت وكالة «فرانس برس».

- فيرستابن يفوز بجائزة ميامي الكبرى رغم انطلاقه من المركز التاسع

- ألونسو أكبر سائق يصعد إلى منصة التتويج منذ 50 عاماً في جائزة موناكو الكبرى لـ«فورمولا 1»

يعد هذا هو الفوز الخامس لماكس فيرستابن هذا الموسم، وذلك من أصل سبعة سباقات أقيمت حتى الآن، ليعزز رصيده في صدارة الترتيب العام للسائقين.

فوز مستحق

جاء فوز فيرستابن بالسباق الإسباني بعدما انطلق من المركز الأول، حيث نجح في تصدر التجارب الرسمية التي سبقت بدء السباق، مسجلا أسرع لفة بزمن قدره 1:12:272 دقيقة، متفوقًا بفارق 0.462 ثانية على الإسباني كارلوس ساينز، فيما حل البريطاني لاندو نوريس في المركز الثالث بفارق 0.520 ثانية عن فيرستابن.

ويسعى ماكس فيرستابن بطل العالم في الموسمين الماضيين، إلى تكريس هيمنته على بطولة العالم لسيارات فورميلا – 1، من خلال الفوز باللقب العالمي الثالث على التوالي، ويساعده في ذلك تفوق سيارته على سيارات بقية الفرق المنافسة بشكل كبير.
 

ماكس فيرستابن يحتفقل بفوزه بسباق إسبانيا (الإنترنت)
ماكس فيرستابن يحتفقل بفوزه بسباق إسبانيا (الإنترنت)
ماكس فيرستابن ينطلق بسيارته على حلبة مونتميلو (الإنترنت)
ماكس فيرستابن ينطلق بسيارته على حلبة مونتميلو (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صافرة ليبية تضبط ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد

صافرة ليبية تضبط ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد
ريال مدريد يعلن رحيل بنزيما بنهاية الموسم

ريال مدريد يعلن رحيل بنزيما بنهاية الموسم
الخبير غاري ماركوس: مخاطر الذكاء الصناعي على البشرية «مُبالغ فيها»

الخبير غاري ماركوس: مخاطر الذكاء الصناعي على البشرية «مُبالغ فيها»
اجتماع دول «أوبك+».. مناقشات حادة وتوقعات صعبة لمستقبل الإنتاج

اجتماع دول «أوبك+».. مناقشات حادة وتوقعات صعبة لمستقبل الإنتاج
مطاعم مغاربية جديدة في باريس تعرّف الفرنسيين بأطباق أقل شهرة من «الكسكس»

مطاعم مغاربية جديدة في باريس تعرّف الفرنسيين بأطباق أقل شهرة من «الكسكس»
شقيقتان سوريتان في أربيل ترويان بموسيقاهما معاناة الأكراد

شقيقتان سوريتان في أربيل ترويان بموسيقاهما معاناة الأكراد
أستراليا تعتزم إنشاء متنزه بحري بحجم إسبانيا

أستراليا تعتزم إنشاء متنزه بحري بحجم إسبانيا
«الإعلام الحربي»: ضبط 1000 مهاجر في امساعد.. والعثور على مصنع للقوارب في بئر الأشهب

«الإعلام الحربي»: ضبط 1000 مهاجر في امساعد.. والعثور على مصنع للقوارب في بئر ...
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه

باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه
بالصدفة.. العثور على 45 كيسًا تحوي رفاتًا بشرية في المكسيك

بالصدفة.. العثور على 45 كيسًا تحوي رفاتًا بشرية في المكسيك
مانشستر سيتي يواصل اكتساح الألقاب ويفوز بكأس إنجلترا

مانشستر سيتي يواصل اكتساح الألقاب ويفوز بكأس إنجلترا
معارك السودان تدخل أسبوعها الثامن.. وعشرات من ضحاياها دُفِنوا مجهولين

معارك السودان تدخل أسبوعها الثامن.. وعشرات من ضحاياها دُفِنوا مجهولين
الليبية ريحان بن جليل ستحمل شعلة افتتاح الأولمبياد الخاص في برلين

الليبية ريحان بن جليل ستحمل شعلة افتتاح الأولمبياد الخاص في برلين
«تحقيقات»: مبادرة الإسكان الشبابي في مرمى الانتقادات

«تحقيقات»: مبادرة الإسكان الشبابي في مرمى الانتقادات
مطالب إلى لجنة «6+6» حول زيادة مشاركة المرأة في مقاعد مجلس الأمة

مطالب إلى لجنة «6+6» حول زيادة مشاركة المرأة في مقاعد مجلس الأمة
شاهد: تنصيب إردوغان رئيسًا لولاية ثالثة في تركيا

شاهد: تنصيب إردوغان رئيسًا لولاية ثالثة في تركيا
كاريكاتير خيري - تحالف الجريمة المنظمة والفساد السياسي في ليبيا

كاريكاتير خيري - تحالف الجريمة المنظمة والفساد السياسي في ليبيا
النيجيريون في مواجهة معضلة إنهاء دعم الوقود

النيجيريون في مواجهة معضلة إنهاء دعم الوقود
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه
فاز معه بثمانية ألقاب.. هازارد ينهي عقده مع ريال مدريد
فاز معه بثمانية ألقاب.. هازارد ينهي عقده مع ريال مدريد
ريال مدريد يعلن رحيل بنزيما بنهاية الموسم
ريال مدريد يعلن رحيل بنزيما بنهاية الموسم
صافرة ليبية تضبط ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد
صافرة ليبية تضبط ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد
فيرستابن يحرز المركز الأول لسباق إسبانيا لسيارات «فورميلا - 1»
فيرستابن يحرز المركز الأول لسباق إسبانيا لسيارات «فورميلا - 1»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
دوري أبطال أفريقيا: الوداد المغربي يواجه الأهلي المصري في النهائي
دوري أبطال أفريقيا: الوداد المغربي يواجه الأهلي المصري في ......
ريال مدريد يصعِّد أزمة فينيسيوس للقضاء الإسباني ويصفها بـ«جريمة كراهية»
ريال مدريد يصعِّد أزمة فينيسيوس للقضاء الإسباني ويصفها ......
هالاند يحصد جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في «البريميرليغ»
هالاند يحصد جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في «البريميرليغ»...
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن ......
حسناء الدومي.. أول مدربة مغربية لفريق كرة قدم رجال
حسناء الدومي.. أول مدربة مغربية لفريق كرة قدم رجال...
المزيد
المنتخب الوطني لكرة الصالات يختتم استعداداته غدا للمشاركة في كأس العرب
المنتخب الوطني لكرة الصالات يختتم استعداداته غدا للمشاركة في......
الأهلي يدفع بالتشكيلة الأساسية في مواجهة الوداد بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا
الأهلي يدفع بالتشكيلة الأساسية في مواجهة الوداد بذهاب نهائي ......
تقارير سعودية: 200 مليون يورو تنقل بنزيما للاتحاد وتوقيع العقود مسألة وقت
تقارير سعودية: 200 مليون يورو تنقل بنزيما للاتحاد وتوقيع ......
فيرستابن يحرز المركز الأول لسباق إسبانيا لسيارات «فورميلا - 1»
فيرستابن يحرز المركز الأول لسباق إسبانيا لسيارات «فورميلا - ......
صافرة ليبية تضبط ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد
صافرة ليبية تضبط ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي ......
المزيد