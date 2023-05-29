ألونسو أكبر سائق يصعد إلى منصة التتويج منذ 50 عاماً في جائزة موناكو الكبرى لـ«فورمولا 1»

القاهرة - بوابة الوسط

بات المخضرم الإسباني فرناندو ألونسو، بطل العالم للفورمولا واحد مرتين، في سن الـ41 عاماً أكبر سائق يصعد إلى منصة تتويج جائزة موناكو الكبرى منذ أكثر من 50 عاماً، بوصوله ثانياً في منافسات الجولة السادسة الأحد.

وكان سائق أستون مارتن المتوّج بطلاً للفئة الأولى عامي 2005 و2006 مع رينو يأمل في المنافسة على المركز الأول في شوارع الإمارة، إلا أنه عجز عن مقارعة سرعة سيارة ريد بول وسائقها الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في العامين الماضيين، فيما وقع فريقه بالمحظور بسبب خطأ في استراتيجية اختيار الإطارات مع هطول الأمطار، حسب «فرانس برس».

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رغم ذلك، نجح ألونسو في انهاء السباق في المركز الثاني، ليصعد إلى منصة التتويج للمرة الخامسة في ستة سباقات هذا العام، وبات أكبر سائق يحقق هذا الإنجاز منذ الأسترالي جاك برابهام الذي حلّ ثانياً العام 1970 في الإمارة عندما كان في سن الـ44 عاماً.

قال ألونسو بعد سباق استمر لمدة ساعة و48 دقيقة وتطلب تركيزاً كبيراً في ظروف مناخية صعبة على حلبة لا تغفر الأخطاء «كان السباق صعباً».