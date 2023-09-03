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فيرستابن يحقق رقما قياسيا بإحراز الفوز العاشر تواليا ببطولة العالم لفورمولا 1

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 سبتمبر 2023, 05:06 مساء
فيرستابن يحقق رقما قياسيا بإحراز الفوز العاشر تواليا ببطولة العالم لفورمولا 1
ماكس فيرستابن ينطلق بسيارته خلال سباق إيطاليا الأحد 3 سبتمبر 2023 (حساب فريق ريد بول على فيسبوك)
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حقق الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول فوزه العاشر على التوالي في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 وهو رقم قياسي، بعد انتصاره في سباق جائزة إيطاليا الكبرى اليوم الأحد.

ماكس فيرستابن يعزز تقدمه
وكسر فيرستابن بهذا الفوز الرقم القياسي السابق المسجل باسم السائق الألماني المعتزل سيباستيان فيتيل الذي أحرز تسعة انتصارات متتالية العام 2013.

وأدى انتصار ماكس فيرستابن إلى تعزيز تقدمه على زميله المكسيكي سيرخيو بيريس الذي جاء في المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وبالفوز الذي تحقق اليوم، حافظ فريق ريد بول على سجله المثالي المتمثل في تحقيق 14 انتصارًا في 14 سباقًا أقيمت حتى الآن هذا الموسم.

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