صدارة جيرونا وعودة فينيسيوس لريال مدريد أبرز ملامح الجولة السابعة من الدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط

أسفرت الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، التي اختتمت أمس الخميس، عن حدث تاريخي، تمثل في تصدر فريق جيرونا ترتيب جدول المسابقة، إلى جانب تسجيل عدد من الملامح البارزة التي تستحق الوقوف عندها.

جيرونا.. 6 انتصارات متتالية وصدارة تاريخية

بعدما تغلب على فياريال 2-1، تصدر جيرونا الدوري الإسباني للمرة الأولى في تاريخه. بينما لم يصل حامل اللقب «برشلونة» أو ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد لأرقام الفريق الكتالوني الذي حقق ستة انتصارات متتالية، وسجل 18 هدفاً، ليعتلي قمة البطولة بـ19 نقطة، متقدماً بنقطة على ريال مدريد، صاحب المرتبة الثانية، وفقا لتقرير وكالة الأنباء الإسبانية.

عودة فينيسيوس لريال مدريد

في الدقيقة 57 من مباراة ريال مدريد ولاس بالماس، نزل البرازيلي فينيسيوس جونيور الملعب بديلاً لخوسيلو، ليعود للملاعب بعد غياب شهر بسبب إصابته في لقاء فريقه أمام سيلتا فيغو.

ومن وقتها، غاب فينيسيوس عن أربع مباريات، ثلاث منها في الدوري الإسباني وواحدة في دوري أبطال أوروبا، التي انتصر فيها الريال على يونيون برلين بهدف نظيف.

شباك برشلونة تهتز 8 مرات

تعادل برشلونة 2-2 مع مايوركا في الجولة السابعة من الدوري الإسباني، لتدخل شباكه ثمانية أهداف في سبع جولات، وهي حصيلة الأهداف نفسها التي دخلت شباك الفريق خلال 23 جولة بالموسم الماضي.

وواجه برشلونة منذ بداية الموسم 3.85 تسديدة في كل مباراة، مقارنة بـ2.85 تسديدة في موسم 2022-2023.

أتلتيكو مدريد يحقق 11 انتصاراً متتالياً على أوساسونا

بتغلبه على أوساسونا في ملعب «السادار» بهدفين نظيفين، يكون أتلتيكو مدريد قد حقق انتصاره الـ11 على التوالي على أوساسونا. ولم يخسر أتلتيكو أمام أوساسونا منذ العام 2014. ومن وقتها، سجل 28 هدفاً في شباكه، منها 17 في ملعب «السادار».

ريال سوسيداد ينتصر للمرة الأولى خارج أرضه

في المباراة الثالثة خارج أرضه، استطاع ريال سوسيداد أخيراً أن يحقق أول انتصار كزائر هذا الموسم بتغلبه على فالنسيا بهدف نظيف، سجله كارلوس فيرنانديز، الذي لم يتمكن من هز الشباك منذ ستة أشهر.

قادش لا يقهر على أرضه

لم يخسر قادش على أرضه منذ 25 أبريل الماضي في الجولة الـ31 من الدوري الإسباني الموسم الماضي، حيث حقق على ملعبه خمسة انتصارات وتعادل مرتين، آخرهما الأربعاء الماضي أمام رايو فاييكانو في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

سيلتا فيغو ينتصر أخيرا.. وألميريا بلا فوز

حصد سيلتا فيغو أول نقطة على أرضه هذا الموسم بتعادله 1-1 مع ألافيس. لكنه لم يحقق سوى انتصار واحد في أول سبع جولات بالبطولة، وذلك أمام ألميريا. والآن لم يفز سيلتا فيغو في ثلاث مباريات متتالية.