  • Alwasat News
Atwasat

صدارة جيرونا وعودة فينيسيوس لريال مدريد أبرز ملامح الجولة السابعة من الدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 سبتمبر 2023, 02:08 مساء
صدارة جيرونا وعودة فينيسيوس لريال مدريد أبرز ملامح الجولة السابعة من الدوري الإسباني
لاعبو جيرونا يحتفلون بالفوز عل فياريال بالجولة السابعة من الدوري الإسباني 27 سبتمبر 2023 (حساب «الليغا» على فيسبوك)
alwasat radio

أسفرت الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، التي اختتمت أمس الخميس، عن حدث تاريخي، تمثل في تصدر فريق جيرونا ترتيب جدول المسابقة، إلى جانب تسجيل عدد من الملامح البارزة التي تستحق الوقوف عندها.

جيرونا.. 6 انتصارات متتالية وصدارة تاريخية
بعدما تغلب على فياريال 2-1، تصدر جيرونا الدوري الإسباني للمرة الأولى في تاريخه. بينما لم يصل حامل اللقب «برشلونة» أو ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد لأرقام الفريق الكتالوني الذي حقق ستة انتصارات متتالية، وسجل 18 هدفاً، ليعتلي قمة البطولة بـ19 نقطة، متقدماً بنقطة على ريال مدريد، صاحب المرتبة الثانية، وفقا لتقرير وكالة الأنباء الإسبانية.

عودة فينيسيوس لريال مدريد
في الدقيقة 57 من مباراة ريال مدريد ولاس بالماس، نزل البرازيلي فينيسيوس جونيور الملعب بديلاً لخوسيلو، ليعود للملاعب بعد غياب شهر بسبب إصابته في لقاء فريقه أمام سيلتا فيغو.
ومن وقتها، غاب فينيسيوس عن أربع مباريات، ثلاث منها في الدوري الإسباني وواحدة في دوري أبطال أوروبا، التي انتصر فيها الريال على يونيون برلين بهدف نظيف.

شباك برشلونة تهتز 8 مرات
تعادل برشلونة 2-2 مع مايوركا في الجولة السابعة من الدوري الإسباني، لتدخل شباكه ثمانية أهداف في سبع جولات، وهي حصيلة الأهداف نفسها التي دخلت شباك الفريق خلال 23 جولة بالموسم الماضي.

وواجه برشلونة منذ بداية الموسم 3.85 تسديدة في كل مباراة، مقارنة بـ2.85 تسديدة في موسم 2022-2023.

أتلتيكو مدريد يحقق 11 انتصاراً متتالياً على أوساسونا
بتغلبه على أوساسونا في ملعب «السادار» بهدفين نظيفين، يكون أتلتيكو مدريد قد حقق انتصاره الـ11 على التوالي على أوساسونا. ولم يخسر أتلتيكو أمام أوساسونا منذ العام 2014. ومن وقتها، سجل 28 هدفاً في شباكه، منها 17 في ملعب «السادار».

ريال سوسيداد ينتصر للمرة الأولى خارج أرضه
في المباراة الثالثة خارج أرضه، استطاع ريال سوسيداد أخيراً أن يحقق أول انتصار كزائر هذا الموسم بتغلبه على فالنسيا بهدف نظيف، سجله كارلوس فيرنانديز، الذي لم يتمكن من هز الشباك منذ ستة أشهر.

قادش لا يقهر على أرضه
لم يخسر قادش على أرضه منذ 25 أبريل الماضي في الجولة الـ31 من الدوري الإسباني الموسم الماضي، حيث حقق على ملعبه خمسة انتصارات وتعادل مرتين، آخرهما الأربعاء الماضي أمام رايو فاييكانو في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

سيلتا فيغو ينتصر أخيرا.. وألميريا بلا فوز
حصد سيلتا فيغو أول نقطة على أرضه هذا الموسم بتعادله 1-1 مع ألافيس. لكنه لم يحقق سوى انتصار واحد في أول سبع جولات بالبطولة، وذلك أمام ألميريا. والآن لم يفز سيلتا فيغو في ثلاث مباريات متتالية.

برشلونة يواجه إشبيلية لاقتناص صدارة الدوري الإسباني
- تشافي هيرنانديز يدافع عن برشلونة في مواجهة اتهامه بالرشوة
يعد ألميريا، الذي خسر أمام إشبيلية الثلاثاء الماضي 5-1، الفريق الوحيد في البطولة الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن الموسم الحالي، ليحصد نقطتين فقط من 21 ممكنة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدوري السعودي يهدد باستبعاد الحكام الأوروبيين من المشاركة في البطولات الكبرى

الدوري السعودي يهدد باستبعاد الحكام الأوروبيين من المشاركة في البطولات الكبرى
رحيل الروائي المصري كمال رحيم عن 76 عامًا

رحيل الروائي المصري كمال رحيم عن 76 عامًا
نفوق حوالى 400 أسد بحر وفقمة بإنفلونزا الطيور في أوروغواي

نفوق حوالى 400 أسد بحر وفقمة بإنفلونزا الطيور في أوروغواي
تسارع كبير في ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا خلال العامين الماضيين

تسارع كبير في ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا خلال العامين الماضيين
بايدن يشن هجوما مباشرا على ترامب ويعتبره «تهديدا» للديموقراطية

بايدن يشن هجوما مباشرا على ترامب ويعتبره «تهديدا» للديموقراطية
«جدلية المجال والهوية».. ليبيا تحت مجهر الدكتور محمود أبوصوة

«جدلية المجال والهوية».. ليبيا تحت مجهر الدكتور محمود أبوصوة
حسابات معقدة لـ «الهلال» قبل إياب الكونفدرالية

حسابات معقدة لـ «الهلال» قبل إياب الكونفدرالية
أخطر موجة عنف منذ 50 عاما.. حرب العصابات تشتعل في السويد

أخطر موجة عنف منذ 50 عاما.. حرب العصابات تشتعل في السويد
الأمم المتحدة: مصرع وفقدان 2500 مهاجر في البحر المتوسط خلال 2023

الأمم المتحدة: مصرع وفقدان 2500 مهاجر في البحر المتوسط خلال 2023
للمرة الحادية عشرة.. كلب بايدن يعض شخصًا في البيت الأبيض

للمرة الحادية عشرة.. كلب بايدن يعض شخصًا في البيت الأبيض
في العدد 410: سباق الفرقاء للفوز بـ«الكعكة الدامية»

في العدد 410: سباق الفرقاء للفوز بـ«الكعكة الدامية»
هل تُحجب جائزة نوبل للسلام هذا العام؟

هل تُحجب جائزة نوبل للسلام هذا العام؟
فرق تدقيق من هيئة الطيران المدني القطري تتفقد 3 مطارات ليبية في أكتوبر

فرق تدقيق من هيئة الطيران المدني القطري تتفقد 3 مطارات ليبية في أكتوبر
عزاء جماعي لضحايا الفيضانات في درنة والجبل الأخضر بمنطقة مرتوبة (صور)

عزاء جماعي لضحايا الفيضانات في درنة والجبل الأخضر بمنطقة مرتوبة (صور)
القيادة العامة: حفتر يلتقي بوتين ووزير الدفاع الروسي في موسكو

القيادة العامة: حفتر يلتقي بوتين ووزير الدفاع الروسي في موسكو
«لوموند» تتساءل عن سر إخفاء العدد الحقيقي لضحايا فيضانات ليبيا؟

«لوموند» تتساءل عن سر إخفاء العدد الحقيقي لضحايا فيضانات ليبيا؟
شاهد في «تغطية خاصة»: درنة.. فزعة الشعب وغياب الدولة

شاهد في «تغطية خاصة»: درنة.. فزعة الشعب وغياب الدولة
حفتر يزور «مسجد موسكو الجامع» بناء على دعوة رئيس مجلس الإفتاء الروسي

حفتر يزور «مسجد موسكو الجامع» بناء على دعوة رئيس مجلس الإفتاء الروسي
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
محاولات لإزاحة «موجة الأحزان» من ملاعب المنطقة الشرقية
محاولات لإزاحة «موجة الأحزان» من ملاعب المنطقة الشرقية
مع روما.. مورينيو يحقق أسوأ بداياته كمدرب
مع روما.. مورينيو يحقق أسوأ بداياته كمدرب
اليوم 3 مباريات فى الجولة الختامية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز
اليوم 3 مباريات فى الجولة الختامية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز
الدوري السعودي يهدد باستبعاد الحكام الأوروبيين من المشاركة في البطولات الكبرى
الدوري السعودي يهدد باستبعاد الحكام الأوروبيين من المشاركة في ...
مانشستر يونايتد ينافس برشلونة على ضم «إنييستا الجديد»
مانشستر يونايتد ينافس برشلونة على ضم «إنييستا الجديد»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب...
وزارة الرياضة تكشف عن حجم أضرار السيول بناديي الأخضر والفداء عمر المختار
وزارة الرياضة تكشف عن حجم أضرار السيول بناديي الأخضر والفداء......
اليوم 3 مباريات فى الجولة الختامية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز
اليوم 3 مباريات فى الجولة الختامية لتصفيات الصعود للدوري ......
روبياليس يُقرر الاستقالة من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد «فضيحة القبلة»
روبياليس يُقرر الاستقالة من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة ......
شاهد.. تتويج ألمانيا بطلا للعالم في كرة السلة للمرة الأولى بفوزها على صربيا
شاهد.. تتويج ألمانيا بطلا للعالم في كرة السلة للمرة الأولى ......
المزيد
اللجنة الأولمبية الدولية ترفض فرض قيود على الحجاب خلال أولمبياد باريس
اللجنة الأولمبية الدولية ترفض فرض قيود على الحجاب خلال ......
كلوب يتوقع مواجهة صعبة بين ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي
كلوب يتوقع مواجهة صعبة بين ليفربول وتوتنهام في الدوري ......
تقرير بريطاني يكشف المصير المظلم الذي ينتظر برشلونة بسبب قضية نيغريرا
تقرير بريطاني يكشف المصير المظلم الذي ينتظر برشلونة بسبب ......
مانشستر يونايتد ينافس برشلونة على ضم «إنييستا الجديد»
مانشستر يونايتد ينافس برشلونة على ضم «إنييستا الجديد»...
الدوري السعودي يهدد باستبعاد الحكام الأوروبيين من المشاركة في البطولات الكبرى
الدوري السعودي يهدد باستبعاد الحكام الأوروبيين من المشاركة ......
المزيد