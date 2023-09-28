تشافي هيرنانديز يدافع عن برشلونة في مواجهة اتهامه بالرشوة

القاهرة - بوابة الوسط

دافع مدرب فريق برشلونة لكرة القدم، تشافي هرنانديز، عن ناديه في مواجهة الاتهامات التي يتعرض بها برشوة الحكام.

الحكام لم يساندوا برشلونة

وأكد تشافي هرنانديز، اليوم الخميس، أنه لم يشعر قط أن الحكام تصرفوا بما يصب في مصلحة نادي برشلونة، وذلك ردًا على اتهام النادي بالرشوة، ضمن قضية نيغريرا، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

وقال تشافي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، عشية مواجهة برشلونة أمام إشبيلية غدًا الجمعة، في الدوري الإسباني: «أنتم بالفعل تعرفون رأيي في هذا الأمر، لم أشعر قط أن الحكام تصرفوا بما يصب في مصلحتنا، الأسبوع المقبل سينشر خبر جديد حول هذا الأمر، وبعد 15 يومًا أيضًا، وسينشر خبر آخر بعد شهر».

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وبسؤاله عن رأيه في السبب الذي دفع برشلونة لدفع مبالغ مالية كبيرة إلى إنريكيث نيغريرا، عندما كان يشغل منصب نائب رئيس لجنة الحكام، تهرب تشافي هيرنانديز من الإجابة قائلا: «وقتي ضيق وأهتم بأمور أخرى غير هذه القضايا».