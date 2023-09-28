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برشلونة يواجه إشبيلية لاقتناص صدارة الدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 سبتمبر 2023, 05:49 مساء
برشلونة يواجه إشبيلية لاقتناص صدارة الدوري الإسباني
مباراة برشلونة ومايوركا بالدوري الإسباني 26 سبتمبر 2023 (حساب نادي مايوركا على فيسبوك)
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سيكون برشلونة حامل اللقب أمام فرصة لاقتناص صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم موقتًا عندما يستضيف إشبيلية، غدًا الجمعة، في افتتاح المرحلة الثامنة من المسابقة قبيل الموقعة القوية المرتقبة بعد غد السبت بين ريال مدريد ومضيفه المتصدّر المفاجئ لـ«الليغا» نادي جيرونا.

برشلونة يسعى لتخطي تعثره أمام مايوركا
وسيسعى برشلونة غدًا إلى العودة إلى طريق الانتصارات بعدما تعثر أمام ريال مايوركا 2-2 الثلاثاء الماضي، ذلك أن فريق المدرب تشافي هيرنانديز استهل موسمه بتعادل سلبي على أرض خيتافي في 13 أغسطس الماضي، إلا أنه من بعدها حقق ستة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، منها خمسة في الدوري، إلا أن سلسلة الانتصارات توقفت أمام مايوركا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ويستضيف برشلونة الذي يحتل حاليًا المركز الثالث في ترتيب الدوري وله 17 نقطة، إشبيلية الذي استعاد توازنه الثلاثاء أيضًا منتشيًا بفوز كبير على ضيفه ألميريا 5-1.

وحقّق إشبيلية الذي استهل موسمه بثلاث هزائم على التوالي في الدوري الإسباني إضافة إلى خسارة مباراة الكأس السوبر الأوروبية بخلاف نهاية الموسم الماضي الذي توجه بالفوز بمسابقة الدوري الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه، فوزه الأوّل بعد تعادلين في مختلف المسابقات أمام لينس الفرنسي 1-1 في افتتاح منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل إشبيلية حاليًا المركز الثاني عشر برصيد سبع نقاط، علمًا بأنه يملك مباراة مؤجلة أمام أتلتيكو مدريد.

جيرونا الحصان الأسود
وفيما ستكون الأنظار ستبقى شاخصة صوب مباراة برشلونة، فإن جيرونا سيحصل على نصيبه من الاهتمام بعدما باغت أندية الدوري الإسباني بغتة، واقتحم بشكل مفاجئ صدارة ترتيب المسابقة للمرة الأولى في تاريخه.

وتأسس النادي في العام 1930، وهو يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، عقب تحقيق فوزه السادس عل التوالي على فياريال 2-1، وهو لم يخسر أي مباراة في سبع مراحل حتى الآن، ويتقدّم بفارق نقطة عن ريال مدريد الذي يواجهه بعد غد السبت.

ويبدو أن جيرونا بات على طريق توأمه الإنجليزي مانشستر سيتي؛ إذ إن تصاعده التدريجي بدأ في العام 2017 منذ استحوذت «مجموعة سيتي» الإماراتية على 44.3% من أسهمه.

وبعدما حلّ عاشرًا في الموسم الماضي، في أفضل ترتيب له حينها، يسعى النادي ومدربه ميتشل إلى إنهاء الموسم الحالي ضمن فرق النصف الأعلى من جدول الدوري الإسباني.

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ومعروف عن النادي الكتالوني المستجدّ أن مشجعيه يطلقون عليه لقب «توزودوس» أي «العنيد»، بسبب مساعيه التي لا تكلّ ولا تملّ، وتصميمه على الوصول إلى أهدافه وإن تأخرت، فهل يبقى جيرونا بالزخم نفسه ويسجّل مفاجأة من العيار الثقيل أمام رجال المدرّب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الساعي إلى ترسيخ الاستقرار في ناديه؟.

وتلقى ريال مدريد ضربة جديدة خلال الفوز على لاس بالماس 2-0، مع إصابة مدافعه الدولي النمساوي دافيد ألابا، ما يزيد من معاناته في خط الدفاع مع غياب البرازيلي إدير ميليتاو أيضًا.

وفي أبرز المباريات الأخرى، يستضيف ريال سوسييداد نادي أتلتيك بلباو في صراع على المركز الرابع، السبت، فيما يحلّ قادش ضيفًا على أتلتيكو مدريد وفالنسيا على ريال بيتيس الأحد المقبل.

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