إنتر يستقبل ميلان في «ديربي الغضب» بـ«الكالتشيو».. السبت

القاهرة - بوابة الوسط

يحل فريق ميلان ضيفًا ثقيلًا على جاره إنتر في «ديربي الغضب»، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، ويتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن غريمه ميلان الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط أيضًا؛ حيث نجحا في الفوز بأول 3 مباريات.

- الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون يعلن اعتزال كرة القدم رسمياً

- بارما الإيطالي يعلن إصابة بوفون بـ«كورونا»

ويسعى إنتر لمواصلة انتصاراته بعدما حقق أخيرًا فوزًا عريضًا على حساب فيورنتينا بنتيجة 4-0، خلال فعاليات اللقاء الذي أقيم على استاد جيوزيبى مياتزا، في قمة منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي بالموسم الحالي 2023-2024.

وقبل الفوز على فيورنتينا، تخطى «النيراتزوري» منافسه كالياري بنتيجة 2-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سردينيا أرينا، علمًا بأنه استهل مشواره بالفوز على نظيره مونزا 2-0.

في المقابل كان فريق ميلان حقق فوزًا مثيرًا على مضيفه روما، 2-1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي «الكالتشيو».