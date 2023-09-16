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إنتر يستقبل ميلان في «ديربي الغضب» بـ«الكالتشيو».. السبت

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 سبتمبر 2023, 05:14 مساء
إنتر يستقبل ميلان في «ديربي الغضب» بـ«الكالتشيو».. السبت
مباراة سابقة بين ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي. (أرشيفية : الإنترنت)
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يحل فريق ميلان ضيفًا ثقيلًا على جاره إنتر في «ديربي الغضب»، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، ويتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن غريمه ميلان الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط أيضًا؛ حيث نجحا في الفوز بأول 3 مباريات.

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ويسعى إنتر لمواصلة انتصاراته بعدما حقق أخيرًا فوزًا عريضًا على حساب فيورنتينا بنتيجة 4-0، خلال فعاليات اللقاء الذي أقيم على استاد جيوزيبى مياتزا، في قمة منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي بالموسم الحالي 2023-2024.

وقبل الفوز على فيورنتينا، تخطى «النيراتزوري» منافسه كالياري بنتيجة 2-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سردينيا أرينا، علمًا بأنه استهل مشواره بالفوز على نظيره مونزا 2-0.

في المقابل كان فريق ميلان حقق فوزًا مثيرًا على مضيفه روما، 2-1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي «الكالتشيو».

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