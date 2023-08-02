الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون يعلن اعتزال كرة القدم رسمياً

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نجم حراسة المرمى الإيطالي جانلويجي بوفون اليوم الأربعاء، اعتزال كرة القدم، بحسب ما أعلن في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

بوفون يودع الجماهير

وكتب بوفون الذي يُعدّ من أفضل حراس المرمى في التاريخ: «لقد انتهى الأمر يا اصدقائي! لقد قدّمتم لي كلّ شيء وقدّمت لكم كلّ شيء».

وتُوّج بوفون (45 عاماً) مع منتخب إيطاليا بطلاً للعالم في مونديال 2006، كما أحرز لقب الدوري الإيطالي عشر مرات مع نادي يوفنتوس، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وبوفون العائد قبل سنتين إلى نادي بارما الذي بدأ مسيرته معه، والمنافس حالياً في الدرجة الثانية، يُعدّ أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات في الدوري الإيطالي للدرجة الأولى حيث لعب 657.

مسيرة حافلة بالإنجازات

وفي عام 1999 أحرز بوفون مع بارما لقب كأس الاتحاد الأوروبي التي تغير اسمها إلى الدوري الأوروبي، علما بأنه ارتدى قميص النادي في الفترة من 1995 إلى 2001 ومن 2021 إلى 2023.

لعب بوفون لنادي يوفنتوس في الفترة من 2011 إلى 2018، ومن 2019 إلى 2021، حيث تمكن من إحراز لقب الدوري الإيطالي عشر مرات، لكنه لم يتمكن من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في ثلاث مباريات نهائية أعوام 2003، 2015 و2017.

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وفي مروره الوجيز مع باريس سان جرمان الفرنسي عام 2019، أحرز لقب الدوري الفرنسي، لكنه ودّع مبكراً معه من دوري الأبطال.

ويبقى أهم انجازت بوفون قيادة منتخب إيطاليا إلى احراز لقبه الرابع في كاس العالم عام 2006 في ألمانيا، تحت اشراف المدرّب المحنّك مارتشيلو ليبي، فبات آخر اللاعبين المعتزلين من تلك التشكيلة الذهبية.

كما يحمل بوفون الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع إيطاليا التي ارتدى قميصها في 176 مباراة بين عامي 1997 و2018، كما تم استدعاؤه للمنتخب لخوض خمس نهائيات لكأس العالم بين عامي 1998 و2014.