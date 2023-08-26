ثلاثية لنواه لايلز مع إحراز الولايات المتحدة ذهبية التتابع في مونديال ألعاب القوى

القاهرة - بوابة الوسط

أحرز العداء الأميركي نواه لايلز ميداليته الذهبية الثالثة في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست الجمعة، بعدما شارك في قيادة فريق الولايات المتحدة لحصد لقب سباق التتابع 4 مرات 100 م.

وبعدما حصد ثنائية سباقي السرعة (100 و200 م) للمرة الأولى في البطولة العالمية منذ الجامايكي أوساين بولت العام 2015، تماهى لايلز مع بولت، ليركض رابعا ويساعد فريقه في تسجيل زمن قدره 37.38 ثانية، وفقا لوكالة «فرانس برس».

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بينما حصدت إيطاليا الميدالية الفضية (37.62 ث)، وحصلت جامايكا على البرونزية (37.76 ث).