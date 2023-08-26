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(فيديو) فاطمة الزهراء تمنح المغرب أول ميدالية في سباق الماراثون ببطولة العالم لألعاب القوى

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 أغسطس 2023, 11:28 صباحا
(فيديو) فاطمة الزهراء تمنح المغرب أول ميدالية في سباق الماراثون ببطولة العالم لألعاب القوى
المغربية فاطمة الزهراء كردادي لحظة الوصول لخط النهاية في سباق الماراثون ضمن بطولة العالم لألعاب القوى. (فرانس برس)
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أهدت فاطمة الزهراء كردادي سيدات المغرب أول ميدالية في سباق الماراثون ضمن بطولة العالم لألعاب القوى، بعد إحرازها برونزية مونديال بودابست، السبت، إثر حلولها وراء الإثيوبيتين أماني بيريسو شانكولي وغوتيتوم جبراسيلاسي.

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وفي ظروف رطبة وحرارة مرتفعة بلغت 29 درجة مئوية، سجّلت شانكولي البالغة 31 عاماً ساعتين و24 دقيقة و23 ثانية في شوارع العاصمة المجرية، متقدّمة على مواطنتها وحاملة اللقب جبراسيلاسي (2:24:34 ساعة)، بينما بلغ توقيت كردادي (31 عاماً) ساعتين و25 و17 ثانية، حسب وكالة «فرانس برس».

كردادي تهدي المغرب ثاني ميدالية في المونديال بعد البقالي
ببرونزية كردادي غير المسبوقة لسيدات المغرب في ماراثون بطولة العالم، تكون قد أهدت بلادها ثاني ميدالية في المونديال الحالي، بعد ذهبية سفيان البقالي في سباق 3 آلاف متر موانع، والثالثة للعرب بعد برونزية القطري معتز برشم في الوثب العالي.

وقالت كردادي: «الميدالية تعني لي بداية مسيرتي. لم تكن النتيجة مفاجئة لي، لأني نزلت ثلاث مرات تحت حاجز ساعتين و23 دقيقة هذه السنة. المرة الماضية في الرباط كانت الظروف مشابهة لبودابست».

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