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الإسبانية ماريا بيريس تحرز ذهبية المشي لمسافات طويلة في مونديال ألعاب القوى

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 أغسطس 2023, 10:58 صباحا
الإسبانية ماريا بيريس تحرز ذهبية المشي لمسافات طويلة في مونديال ألعاب القوى
الإسبانية ماريا بيريس. (تويتر)
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ظفرت الإسبانية ماريا بيريس بذهبية 20 كيلومترًا مشيًا للسيدات، اليوم الأحد، في افتتاح منافسات اليوم الثاني من بطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها العاصمة المجرية بودابست.

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وغداة تتويج مواطنها ألفارو مارتن في المسافة نفسها لدى الرجال، فازت بيريس في السباق مسجلة زمنًا قدره 1:26:51 ساعة، متفوّفة على الأسترالية جيميما مونتاغ والإيطالية أنتونيلا بالميزانو، حسب «فرانس برس».

وتحت أشعّة شمس حارقة غداة يوم ماطر في العاصمة المجرية، ابتعدت حاملة الرقم القياسي العالمي في سباق 35 كيلومترًا مشيًا (2:37:15 ساعة في مايو) ورابعة الألعاب الأولمبية في طوكيو، في المقدمة منذ الكيلومتر السادس عشر، ولم تشاهدها منافستها مرة أخرى قبل خط النهاية.

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