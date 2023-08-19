الإثيوبية غوداف تسيغاي تحرز ذهبية 10 آلاف متر بمونديال ألعاب القوى

القاهرة - بوابة الوسط

أحرزت الإثيوبية غوداف تسيغاي ذهبية سباق 10 آلاف متر عدو لدى السيدات في مونديال ألعاب القوى المقام في العاصمة المجرية بودابست اليوم السبت.

سقوط العداءة الهولندية

جاء فوز العداءة الإثيوبية بعدما سقطت منافستها الهولندية سيفان حسن قبل عشرين متراً فقط من خط النهاية، وفقا لما ذكرته وكالة «فرانس برس».

-فضية للجزائري سجاتي في سباق 800 متر بمونديال ألعاب القوى

- النيجيرية أموسان تحرز اللقب العالمي في سباق 100 متر حواجز بمونديال ألعاب القوى

وخلال مراسم التتويج كانت منصة إثيوبية خالصة، مع حلول مواطنتيها ليتيسنبت جيدي وإيغاييهو تايي في المركزين الثاني والثالث تواليًا.