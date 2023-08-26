السويدي دوبلانتيس يحتفظ بذهبية القفز بالزانة في مونديال ألعاب القوى

القاهرة - بوابة الوسط

احتفظ السويدي أرماند دوبلانتيس بذهبية مسابقة القفز بالزانة من دون أن يتمكّن من تحسين رقمه القياسي في ثلاث محاولات بعد حسمه اللقب اليوم السبت، في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست.

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وسجّل دوبلانتيس ارتفاعًا بلغ 6.10 متر، متفوقًا على الفلبيني إرنست جون أوبيينو الذي سجل ارتفاعًا قدره 6 أمتار، فيما كانت البرونزية مشاركة بين الأسترالي كورتيس مارشال والأميركي كريس نيلسن مسجلين ارتفاعًا قدره 5.95 متر، بحسب وكالة «فرانس برس».