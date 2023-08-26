السويدي دوبلانتيس يحتفظ بذهبية القفز بالزانة في مونديال ألعاب القوى

احتفظ السويدي أرماند دوبلانتيس بذهبية مسابقة القفز بالزانة من دون أن يتمكّن من تحسين رقمه القياسي في ثلاث محاولات بعد حسمه اللقب اليوم السبت، في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست.
- (فيديو) فاطمة الزهراء تمنح المغرب أول ميدالية في سباق الماراثون ببطولة العالم لألعاب القوى
- الإسبانية ماريا بيريس تحرز ذهبية المشي لمسافات طويلة في مونديال ألعاب القوى
وسجّل دوبلانتيس ارتفاعًا بلغ 6.10 متر، متفوقًا على الفلبيني إرنست جون أوبيينو الذي سجل ارتفاعًا قدره 6 أمتار، فيما كانت البرونزية مشاركة بين الأسترالي كورتيس مارشال والأميركي كريس نيلسن مسجلين ارتفاعًا قدره 5.95 متر، بحسب وكالة «فرانس برس».
تعليقات