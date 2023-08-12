(فيديو) ميسي يواصل التألق ويقود إنتر ميامي إلى نصف نهائي كأس الدوريات

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل فريق إنتر ميامي الأميركي إلى نصف نهائي كأس الدوريات بعدما اكتسح فريق شارلوت برباعية نظيفة، اختتمها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ميسي يسجل الهدف الرابع

افتتح التسجيل لفريق إنتر ميامي الفنزويلي جوزيف ماريتينز في الدقيقة 12 من ضربة جزاء، ثم أحرز الهدف الثاني الفنلندي روبير تايلور في الدقيقة 32، وفقا للوكالة الإسبانية.

وفي الشوط الثاني، جاء الهدف الثالث لمصلحة إنتر ميامي عبر الفرنسي أديلسون مالاندا، مدافع شارلوت، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 78، بينما أحرز ميسي الهدف الرابع قبل أربع دقائق على انتهاء الوقت الأصلي، ليرتفع رصيد أهداف النجم الأرجنتيني مع الفريق الأميركي المنضم إليه حديثاً إلى ثمانية أهداف في خمس مباريات فقط شارك فيها حتى الآن.

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وسيواجه إنتر ميامي في نصف النهائي الفريق الفائز من مواجهة دور الثمانية التي ستجمع فيلادلفيا يونيون الأميركي وكيريتارو المكسيكي.