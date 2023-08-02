جنوب أفريقيا يهزم إيطاليا ويلحق بالسويد إلى دور الـ16 في مونديال السيدات

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل منتخب جنوب أفريقيا إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات المقامة حاليًا في أستراليا ونيوزيلندا، بعدما حقق فوزًا مثيًرا أمام نظيره الإيطالي 3-2 اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة السابعة لمونديال السيدات.

السويد بالعلامة الكاملة

وضمن المجموعة ذاتها، شهدت مباراة أخرى فوز المنتخب السويدي، الذي حسم بالفعل تأهله عبر الجولة الثانية، على نظيره الأرجنتيني 2-0، وفق الوكالة الألمانية.

وبذلك حقق المنتخب السويدي العلامة الكاملة ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، تلاه المنتخب الجنوب أفريقي برصيد أربع نقاط في المركز الثاني، بينما احتلت إيطاليا المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط لتودع منافسات مونديال السيدات برفقة الأرجنتين التي لم تحصد سوى نقطة واحدة.

ويلتقي المنتخب السويدي في دور الـ16 نظيره الأمريكي حامل اللقب، الذي تأهل من المركز الثاني في المجموعة الخامسة، بينما يلتقي المنتخب الجنوب أفريقي نظيره الهولندي متصدر المجموعة الخامسة.

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وعلى ملعب ويستباك في العاصمة النيوزيلندية ويلنجتون، تقدم المنتخب الإيطالي بهدف سجلته أريانا كاروسو من ضربة جزاء في الدقيقة 11، وتعادل منتخب جنوب أفريقيا بهدف سجلته الإيطالية بينيدتا أورسي بالخطأ في مرمى منتخب بلادها في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني، تقدم منتخب جنوب أفريقيا بهدف سجلته هيلدا ماجيا في الدقيقة 67 ثم سجلت أريانا كاروسو هدف التعادل لإيطاليا في الدقيقة 74.

وكادت المباراة تنتهي بالتعادل الذي كان كافيًا لتأهل إيطاليا، لكن ثيمبي كجاتلانا لعبت دور البطولة وسجلت هدف الفوز 3-2 لجنوب أفريقيا في الثواني الأخيرة، لتهدي بلادها التأهل إلى دور الـ16.

أما المنتخب السويدي، فقد واصل انطلاقته القوية في مونديال السيدات وحسم مباراته أمام الأرجنتين بهدفين نظيفين سجلتهما ريبيكا بلومكفيست وايلين روبينسون في الدقيقتين 66 و90.