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الكورية الجنوبية كايسي فير أصغر لاعبة في تاريخ نهائيات مونديال السيدات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يوليو 2023, 12:59 مساء
الكورية الجنوبية كايسي فير أصغر لاعبة في تاريخ نهائيات مونديال السيدات
المهاجمة الكورية الجنوبية كايسي فير (يسار) خلال مواجهة كولومبيا في مونديال السيدات. (فرانس برس)
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أصبحت الكورية الجنوبية كايسي فير، الثلاثاء، البالغة 16 عاما و26 يوما، أصغر لاعبة على الإطلاق تشارك في نهائيات كأس العالم للسيدات في كرة القدم، بعد دخولها بديلة خلال خسارة منتخب بلادها ضد كولومبيا 0-2.

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دخلت «كايسي» في الدقيقة 78 ملعب «سيدني فوتبول إستاديوم»، لتحطم الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة النيجيرية إفيانيي شيجيني في مونديال 1999 (16 عاما و34 يوما). وقد وُلدت فير في الولايات المتحدة من أب أميركي وأم كورية، وأصبحت أول لاعبة من أصول مختلطة تنضم إلى تشكيلة المنتخب الكوري الجنوبي، حسب وكالة «فرانس برس».

مدرب المنتخب كولين بيل يشيد بـ«فير»
قال مدرب المنتخب الكوري، الإنجليزي كولين بيل: «تستحق الحصول على فرصة للعب. لقد تدرّبت جيدا مثل الجميع. هذه أيضا إشارة على أن هذا هو المستقب، فهي المستقبل. نريد لاعبات يتمتعن بالقوة والسرعة وببنية قوية».

وألمح بيل، الذي قال عشية المباراة إنه يريد حماية فير من الضجيج المفرط حولها، إلى أنه قد يمنحها دقائق أكثر في المباراة المقبلة ضد المغرب، الذي يخوض غمار البطولة للمرة الأولى، وسقط فى الافتتاح 6-0 أمام ألمانيا.

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