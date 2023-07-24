شاهد.. سيدات فرنسا يسقطن في التعادل السلبي قبل مواجهة البرازيل بكأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط

اكتفى منتخب فرنسا بالتعادل السلبي أمام جامايكا، أمس الأحد، على ملعب أليانز ستاديوم في سيدني ضمن منافسات المجموعة السادسة في مونديال السيدات لكرة القدم في أستراليا ونيوزيلندا.

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على الرغم من سيطرته واستحواذه على الكرة طيلة دقائق المباراة، فشل المنتخب الفرنسي للسيدات في هز شباك منافسه الصلب في الدفاع، حسب «فرانس برس».

جامايكا التي انتزعت نقطة تاريخية هي الأولى لها في نهائيات كأس العالم بعد خسارتها لمبارياتها الثلاث في باكورة مشاركتها في مونديال 2019.

وتلتقي فرنسا في مباراتها المقبلة مع البرازيل التي تستهل المنافسات بلقاء بنما، اليوم الإثنين، ضمن المجموعة ذاتها.