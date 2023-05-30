  • Alwasat News
Atwasat

إقبال ضعيف على تذاكر كأس العالم للسيدات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 مايو 2023, 02:07 مساء
إقبال ضعيف على تذاكر كأس العالم للسيدات
كأس مونديال العالم للسيدات. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قبل سبعة أسابيع من انطلاق نهائيات كأس العالم للسيدات في كرة القدم، لم تُبع أكثر من نصف تذاكر المباريات في نيوزيلندا المضيفة للبطولة إلى جانب أستراليا، وفق ما قال المنظمون، الثلاثاء.

أقرت جاين باترسون، مديرة العمليات للبطولة في نيوزيلندا، أنها قلقة من تباطؤ المبيعات، وفق «فرانس برس».

وصرحت لراديو نيوزيلندا بأنه في حين أن الملاعب والمرافق جاهزة «فإذا كان هناك أي شيء يبقيني مستيقظة في الليل، فهو حرصي على أن يستفيد النيوزيلنديون من هذه الفرصة إلى أقصى حد».

- «إنفانتينو» يكشف شعار كأس العالم 2026
- قطر تفوز باستضافة مونديال السلة 2027 على أرضها

ينطلق المونديال في 20 يوليو وقد بيعت حتى الآن 930 ألف تذكرة في البلدين.

وقال مسؤولون إنه تم بيع 220 ألف تذكرة من إجمالي 550 ألف في نيوزيلندا، حيث سيخوض المنتخب الأميركي حامل اللقب مبارياته الثلاث في دور المجموعات.

وتستضيف ثلاث مدن في البلاد مباريات البطولة هي العاصمة ويلينغتون وهاميلتون ودونيدين وأوكلاند.

التذاكر ستباع في وقت متأخر
ورغم المخاوف، فإن باترسون واثقة من أن الشعب الملقب بالـ«كيويز سيقف وراء هذا الحدث العالمي».

أضافت «لقد قمنا بتسعير التذاكر لتكون في متناول الجميع، بدءًا من 20 دولارا نيوزيلنديًا (12 دولارا أميركيًا) للبالغين و10 دولارات للأطفال، أرخص من الذهاب إلى السينما».

من جهتها، قالت باولا هانسن، مسؤولة في كرة القدم النيوزيلندية، إن المشجعين يميلون إلى شراء التذاكر «في وقت متأخر من الحدث» وتوقعت أن تمتلئ بعض الملاعب بالسعة الكاملة.

وقالت من دون إعطاء أرقام محددة «حققت بعض المباريات الكبيرة عددا كبيرا من المبيعات وبشكل لا يصدق».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

من يتنازل عن الكمال؟.. مورينيو في مواجهة إشبيلية بنهائي «يوروبا ليغ»

من يتنازل عن الكمال؟.. مورينيو في مواجهة إشبيلية بنهائي «يوروبا ليغ»
المياه: هل تكون سببًا في خلق تعاون عربي أفريقي ناجع؟

المياه: هل تكون سببًا في خلق تعاون عربي أفريقي ناجع؟
فوز عريض لسلة الأهلي طرابلس على الهلال في ثماني الدوري

فوز عريض لسلة الأهلي طرابلس على الهلال في ثماني الدوري
الأهلي طرابلس يتأهل إلى دوري المجموعات بالبطولة العربية

الأهلي طرابلس يتأهل إلى دوري المجموعات بالبطولة العربية
السيسي وإردوغان يقرران البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء

السيسي وإردوغان يقرران البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء
كاريكاتير خيري - اشتباكات مسلحة في طرابلس بين «أجهزة أمنية رسمية»

كاريكاتير خيري - اشتباكات مسلحة في طرابلس بين «أجهزة أمنية رسمية»
الشطرنج لتعزيز قدرات ذوي الاضطرابات المعرفية ومصابي التوحد

الشطرنج لتعزيز قدرات ذوي الاضطرابات المعرفية ومصابي التوحد
أبوزريبة في جلسة «النواب»: أغلب الضربات الجوية في الزاوية «تصفية حسابات سياسية».. وأطالب النائب العام بالتحقيق

أبوزريبة في جلسة «النواب»: أغلب الضربات الجوية في الزاوية «تصفية حسابات ...
الإعدام والمؤبد لـ37 متهما في محاكمة الدواعش بمصراتة (صور)

الإعدام والمؤبد لـ37 متهما في محاكمة الدواعش بمصراتة (صور)
فريق طبي أوكراني لجراحة العيون يجري كشوفات وعمليات في طرابلس ومصراتة (فيديو وصور)

فريق طبي أوكراني لجراحة العيون يجري كشوفات وعمليات في طرابلس ومصراتة (فيديو ...
مياه القنال الكبير في البندقية تتحول إلى الأخضر

مياه القنال الكبير في البندقية تتحول إلى الأخضر
الطرابلسي يكشف تفاصيل الاشتباكات في العاصمة ليل أمس (فيديو)

الطرابلسي يكشف تفاصيل الاشتباكات في العاصمة ليل أمس (فيديو)
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: «حراس الفضيلة».. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: «حراس الفضيلة».. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟
الاتصال المفرط بالأدوات الرقمية في أماكن العمل يؤدي إلى حمل ذهني زائد

الاتصال المفرط بالأدوات الرقمية في أماكن العمل يؤدي إلى حمل ذهني زائد
تبرئة 12 شخصا بعد أربعة قرون على إدانتهم بتهمة «السحر»

تبرئة 12 شخصا بعد أربعة قرون على إدانتهم بتهمة «السحر»
مصر تعلن اكتشاف ورشتي تحنيط تعودان لأكثر من ألفي عام

مصر تعلن اكتشاف ورشتي تحنيط تعودان لأكثر من ألفي عام
كاريكاتير خيري - تعدد اللجان

كاريكاتير خيري - تعدد اللجان
رغم الحظر.. 9 ملايين جنيه إسترليني صادرات الأسلحة البريطانية إلى ليبيا منذ 2011

رغم الحظر.. 9 ملايين جنيه إسترليني صادرات الأسلحة البريطانية إلى ليبيا منذ 2011
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
بوكيتينو سادس مدرب لتشيلسي خلال 5 سنوات
بوكيتينو سادس مدرب لتشيلسي خلال 5 سنوات
«رولان غاروس» للتنس: ألكاراس وديوكوفيتش يستهلان مشوارهما بتأهل سهل
«رولان غاروس» للتنس: ألكاراس وديوكوفيتش يستهلان مشوارهما بتأهل ...
جيمي باتلر.. قصة صعود من القاع نحو نهائي كرة السلة الأميركي
جيمي باتلر.. قصة صعود من القاع نحو نهائي كرة السلة الأميركي
سباليتي يترك مهمة تدريب نابولي بعد تحقيق لقب الدوري
سباليتي يترك مهمة تدريب نابولي بعد تحقيق لقب الدوري
دوري السلة الأميركي: ميامي يحبط محاولة سلتيكس في العودة ويتأهل للنهائي
دوري السلة الأميركي: ميامي يحبط محاولة سلتيكس في العودة ويتأهل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي يلوح في الأفق
قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي ......
دوري أبطال أفريقيا: الوداد المغربي يواجه الأهلي المصري في النهائي
دوري أبطال أفريقيا: الوداد المغربي يواجه الأهلي المصري في ......
ريال مدريد يصعِّد أزمة فينيسيوس للقضاء الإسباني ويصفها بـ«جريمة كراهية»
ريال مدريد يصعِّد أزمة فينيسيوس للقضاء الإسباني ويصفها ......
هالاند يحصد جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في «البريميرليغ»
هالاند يحصد جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في «البريميرليغ»...
الشرطة الإسبانية تعتقل 4 أشخاص علّقوا دمية بقميص فينيسيوس
الشرطة الإسبانية تعتقل 4 أشخاص علّقوا دمية بقميص فينيسيوس...
المزيد
إقبال ضعيف على تذاكر كأس العالم للسيدات
إقبال ضعيف على تذاكر كأس العالم للسيدات...
«فان در سار» يترك مهامه في أياكس بعد موسم «كارثي»
«فان در سار» يترك مهامه في أياكس بعد موسم «كارثي»...
من يتنازل عن الكمال؟.. مورينيو في مواجهة إشبيلية بنهائي «يوروبا ليغ»
من يتنازل عن الكمال؟.. مورينيو في مواجهة إشبيلية بنهائي ......
دوري السلة الأميركي: ميامي يحبط محاولة سلتيكس في العودة ويتأهل للنهائي
دوري السلة الأميركي: ميامي يحبط محاولة سلتيكس في العودة ......
سباليتي يترك مهمة تدريب نابولي بعد تحقيق لقب الدوري
سباليتي يترك مهمة تدريب نابولي بعد تحقيق لقب الدوري...
المزيد