«إنفانتينو» يكشف شعار كأس العالم 2026

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري الإيطالي جاني إنفانتينو، الأربعاء، إن المنتخبات المشاركة في مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ستتمركز في «تجمعات إقليمية» خلال الأدوار الأولى لتسهيل السفر.

وقال إنفانتينو في حديثه في لوس أنجليس للكشف عن الشعار والعلامة التجارية الرسمية للبطولة أن «التحديات ستكون كل الخدمات اللوجستية المحيطة بالعرس العالمي» الذي يشهد مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة ويقام في ثلاث دول للمرة الأولى أيضا، وفق «فرانس برس».

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وأضاف «إنها قارة - ثلاث دول وليست ثلاث دول صغيرة - ثلاث دول كبيرة».

وتابع «المسافات، المناطق الزمنية، والاختلافات المناخية أيضا - الارتفاع في المكسيك، ومستوى سطح البحر في أجزاء أخرى. لذلك من المهم بالنسبة لنا تهيئة البيئة المناسبة للمنتخبات والجماهير لتكون في أفضل الظروف الممكنة».

وأردف قائلا «بمعنى عدم الاضطرار إلى السفر كثيرا، خاصة في البداية. لذلك سننشئ بعض المجموعات حيث ستقيم المنتخبات اعتمادا على القرعة وبعد ذلك ستلعب مبارياتها في تلك المجموعة المحددة».

مناقشة تحركات الفرق

وأوضح إنفانتينو أن السفر والتحرك نحو إنشاء فرق في المناطق تمت مناقشتهما في اجتماع بالدوحة الأسبوع الماضي وضم 32 مدربا شاركوا في نهائيات كأس العالم العام الماضي.

وقال «كانت هذه إحدى مزايا كأس العالم في قطر، حيث كان اللاعب في سريره بعد ساعة واحدة من نهاية المباراة».

وأضاف «في العام 2026 سيكون هناك بعض السفر لكننا سننسق ذلك ونتأكد من أنه سيكون أفضل الظروف الممكنة للمنتخبات».

وأعرب إنفانتينو عن أمله في أن تستفيد البطولة من نجاح نهائيات 1994 في الولايات المتحدة والتي ساعدت في ترسيخ الدوري الأميركي للمحترفين في أميركا الشمالية.

الرياضة الأولى في أميركا

وردا على سؤال عما يريد أن يكون إرث 2026، قال إنفانتينو إلى «فرانس برس»: «كرة القدم ستكون الرياضة الأولى في أميركا الشمالية».

وجاءت تصريحات إنفانتينو في الوقت الذي بسط فيه فيفا «سجادة خضراء» للمشاهير واللاعبين السابقين في مرصد غريفيث المطل على لوس أنجليس.

وأقيم الحفل للكشف عن العلامة التجارية الرسمية لبطولة 2026. وكان من بين الضيوف المدافع الدولي الأيمركي السابق أليكسي لالاس أحد نجوم مونديال 1994.