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شاهد.. المغرب يسجل لحظات بارزة أمام كوريا الجنوبية بتحقيق أول نصر ونهيلة أول محجبة بتاريخ مونديال السيدات (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يوليو 2023, 04:06 مساء
شاهد.. المغرب يسجل لحظات بارزة أمام كوريا الجنوبية بتحقيق أول نصر ونهيلة أول محجبة بتاريخ مونديال السيدات (صور)
المدافعة المغربية نهيلة بنزينة في مباراة منتخب بلادها أمام كوريا الجنوبية. (إنترنت)
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تمكنت لاعبات منتخب المغرب، الأحد، من تحقيق فوز تاريخي على كوريا الجنوبية، في مونديال السيدات لكرة القدم، بهدف نظيف، من توقيع ابتسام جرايدي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لكأس العالم المقام بأستراليا.

الفوز التاريخي الذي حققته نجمات الأطلس في مونديال السيدات، هو الأول للمغرب في تاريخ المونديالات النسائية، وأول ثلاث نقاط تحصدها لاعباته في أول مشاركة لهن في البطولة أمام 13 ألف مشجع في أديليد، حسب «فرانس برس».

ويأتي الفوز بعد خسارة قاسية منيت بها المغربيات في الجولة الأولى أمام ألمانيا 0-6، ليبقين على آمالهن بالعبور إلى دور الـ16.

أول لاعبة محجبة في تاريخ مونديال السيدات
لم تكتب سيدات الأطلس التاريخ بالفوز فقط، ذلك أن المدافعة نهيلة بنزينة باتت أول لاعبة ترتدي الحجاب في تاريخ المسابقة النسائية.

وبالتالي، بات في رصيد المغربيات ثلاث نقاط من مبارتين في المركز الثالث، خلف كولومبيا الثانية (3 نقاط)، وألمانيا المتصدرة (3 نقاط)، فيما تقبع كوريا الجنوبية في ذيل المجموعة بلا رصيد.

محاولات للضغط الهجومي.. ودفاع حذر بعد هدف الفوز
وسعت سيدات المغرب إلى الضغط منذ البداية، وكان لهن ما أردن عندما سجلت جرايدي هدف المباراة الوحيد برأسية في الزاوية البعيدة في الدقيقة السادسة من المباراة، بعد تمريرة من حنان أيت الحاج.

في المقابل، تألقت الحارسة خديجة الرميشي أمام محاولات عدة للكوريات طوال المرمى.

وأقفلت المغربيات دفاعهن في الشوط الثاني، مع إشراك المدرب الفرنسي رينالد بيدروس للمدافعة سارة كاسي بدلا من المهاجمة سلمى أماني، لتبقى شباك المغرب عصية على الكوريات.

المدافعة نهيلة بنزينة. (إنترنت)
المدافعة نهيلة بنزينة. (إنترنت)
فرحة لاعبات منتخب المغرب بعد الفوز على كوريا الجنوبية. (إنترنت)
فرحة لاعبات منتخب المغرب بعد الفوز على كوريا الجنوبية. (إنترنت)
جانب من مباراة منتخب المغرب وكوريا الجنوبية في مونديال السيدات. (إنترنت)
جانب من مباراة منتخب المغرب وكوريا الجنوبية في مونديال السيدات. (إنترنت)
فرحة لاعبات منتخب المغرب بعد الفوز على كوريا الجنوبية. (إنترنت)
فرحة لاعبات منتخب المغرب بعد الفوز على كوريا الجنوبية. (إنترنت)
فرحة لاعبات منتخب المغرب بعد الفوز على كوريا الجنوبية. (إنترنت)
فرحة لاعبات منتخب المغرب بعد الفوز على كوريا الجنوبية. (إنترنت)
فرحة لاعبات منتخب المغرب بعد الفوز على كوريا الجنوبية. (إنترنت)
فرحة لاعبات منتخب المغرب بعد الفوز على كوريا الجنوبية. (إنترنت)
فرحة لاعبات منتخب المغرب بعد الفوز على كوريا الجنوبية. (إنترنت)
فرحة لاعبات منتخب المغرب بعد الفوز على كوريا الجنوبية. (إنترنت)
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