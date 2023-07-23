تن هاغ يشيد بمستوى مانشستر يونايتد في المباريات الودية

القاهرة - بوابة الوسط

أبدى المدير الفني لمانشستر يونايتد، الإنجليزي إيريك تن هاغ، رضاه وسعادته عن المستوى الذي ظهر به فريقه خلال المباراة الودية التي انتهت بالفوز على آرسنال 2-0 اليوم الأحد، على ملعب ميتلايف بنيوجيرسي.

الانتصار الثالث لمانشستر يونايتد

يعد هذا الانتصار هو الثالث على التوالي لمانشستر يونايتد في مبارياته الودية استعدادًا للموسم الجديد، حيث سبق له التغلب على ليدز يونايتد 2-0 في النرويج، وعلى ليون الفرنسي 1-0 في إسكتلندا، وفقًا لـ«الألمانية».

وحسم مانشستر يونايتد مباراته أمام آرسنال في الولايات المتحدة بثنائية نظيفة سجلها برونو فيرنانديز وجادون سانشو.

ولم يقتصر الانتصار على آرسنال على الفوز بالوقت الأصلي فقط، بل امتد حتى إلى ركلات الترجيح، حيث تفوق عليه 5-3.

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وقال تن هاغ في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد: «أعتقد أنها كانت مباراة جيدة للغاية، الطريقة التي لعبنا بها مرضية حقًا، وكم كنا نشطين عند الاستحواذ أو خسارة الكرة».

وأضاف: «هذه هي الطريقة التي أريد أن يلعب بها الفريق، وهذه الفترة من العام هي التي يمكنك أن تعمل بها على ذلك في التدريبات وترجمة ذلك في المباريات».

وتابع: «لا تزال رغبتنا هي الفوز، وأظن أن اللاعبين أظهروا أننا خضنا مباراة جيدة بالفعل».