  • Alwasat News
Atwasat

تن هاغ يشيد بمستوى مانشستر يونايتد في المباريات الودية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يوليو 2023, 07:53 مساء
تن هاغ يشيد بمستوى مانشستر يونايتد في المباريات الودية
تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد (رويترز)
alwasat radio

أبدى المدير الفني لمانشستر يونايتد، الإنجليزي إيريك تن هاغ، رضاه وسعادته عن المستوى الذي ظهر به فريقه خلال المباراة الودية التي انتهت بالفوز على آرسنال 2-0 اليوم الأحد، على ملعب ميتلايف بنيوجيرسي.

الانتصار الثالث لمانشستر يونايتد
يعد هذا الانتصار هو الثالث على التوالي لمانشستر يونايتد في مبارياته الودية استعدادًا للموسم الجديد، حيث سبق له التغلب على ليدز يونايتد 2-0 في النرويج، وعلى ليون الفرنسي 1-0 في إسكتلندا، وفقًا لـ«الألمانية».

وحسم مانشستر يونايتد مباراته أمام آرسنال في الولايات المتحدة بثنائية نظيفة سجلها برونو فيرنانديز وجادون سانشو.

ولم يقتصر الانتصار على آرسنال على الفوز بالوقت الأصلي فقط، بل امتد حتى إلى ركلات الترجيح، حيث تفوق عليه 5-3.

هاري ماجواير محبط من قرار تجريده من شارة قيادة مانشستر يونايتد
«جشع» مانشستر يونايتد يغضب الجماهير

وقال تن هاغ في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد: «أعتقد أنها كانت مباراة جيدة للغاية، الطريقة التي لعبنا بها مرضية حقًا، وكم كنا نشطين عند الاستحواذ أو خسارة الكرة».

وأضاف: «هذه هي الطريقة التي أريد أن يلعب بها الفريق، وهذه الفترة من العام هي التي يمكنك أن تعمل بها على ذلك في التدريبات وترجمة ذلك في المباريات».

وتابع: «لا تزال رغبتنا هي الفوز، وأظن أن اللاعبين أظهروا أننا خضنا مباراة جيدة بالفعل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيرستابن يفوز بسباق المجر لفورمولا 1 وريد بل يحقق إنجازا قياسيا

فيرستابن يفوز بسباق المجر لفورمولا 1 وريد بل يحقق إنجازا قياسيا
شاهد.. «في التسعين» على «Wtv» يناقش الصعود لكأس العالم.. الخمسي: المدرب تأخر كثيرا.. ونجم: أفريقيا تغيرت

شاهد.. «في التسعين» على «Wtv» يناقش الصعود لكأس العالم.. الخمسي: المدرب تأخر ...
باريس سان جيرمان يحاصر مبابي بالعقوبات لإجباره على التجديد

باريس سان جيرمان يحاصر مبابي بالعقوبات لإجباره على التجديد
شاهد.. لاعب الأهلي طرابلس السابق ينتقد منظومة الرياضة الليبية عبر «في التسعين» على «Wtv»

شاهد.. لاعب الأهلي طرابلس السابق ينتقد منظومة الرياضة الليبية عبر «في التسعين» ...
الرباعي الأفريقي الليبي يترقب قرعة «كاف» الثلاثاء.. وسط وعود بإعفاءات

الرباعي الأفريقي الليبي يترقب قرعة «كاف» الثلاثاء.. وسط وعود بإعفاءات
استياء في قرى محرّرة من السيطرة الروسية في الشرق الأوكراني

استياء في قرى محرّرة من السيطرة الروسية في الشرق الأوكراني
السري يستعيد بصورة مع شقيقه أهم الذكريات بحضور الحكم الليبي الوحيد في كأس العالم يوسف الغول

السري يستعيد بصورة مع شقيقه أهم الذكريات بحضور الحكم الليبي الوحيد في كأس العالم...
لوكاشنكو: قوات فاغنر تضغط علينا للذهاب في «رحلة» إلى وارسو ببولندا

لوكاشنكو: قوات فاغنر تضغط علينا للذهاب في «رحلة» إلى وارسو ببولندا
كاراتيه ليبيا يستعد لبطولة شمال أفريقيا في فرعي «كاتا وكوميتي» بطرابلس

كاراتيه ليبيا يستعد لبطولة شمال أفريقيا في فرعي «كاتا وكوميتي» بطرابلس
اليونان تشهد «أكبر عملية إجلاء على الإطلاق» بسبب الحريق في رودوس

اليونان تشهد «أكبر عملية إجلاء على الإطلاق» بسبب الحريق في رودوس
تغريم «جونسون آند جونسون» 18 مليون دولار في قضية بودرة أطفال «مسرطنة»

تغريم «جونسون آند جونسون» 18 مليون دولار في قضية بودرة أطفال «مسرطنة»
معهد أمني: العقوبات وحدها لا تكفي لمكافحة تجارة المخدرات وتهريب الوقود والبشر في ليبيا

معهد أمني: العقوبات وحدها لا تكفي لمكافحة تجارة المخدرات وتهريب الوقود والبشر في...
باريس سان جيرمان يخرج عن صمته قبل 31 يوليو ويعلن نية الانفصال عن مبابي بعد سنوات من الجدل

باريس سان جيرمان يخرج عن صمته قبل 31 يوليو ويعلن نية الانفصال عن مبابي بعد سنوات...
كاريكاتير خيري - حرية الرأي في السويد

كاريكاتير خيري - حرية الرأي في السويد
كاريكاتير حليم - تشكيل لجنة مالية عليا للتوزيع العادل للثروة

كاريكاتير حليم - تشكيل لجنة مالية عليا للتوزيع العادل للثروة
وزير خارجية مصر السابق نبيل فهمي إلى «الوسط»: ليس المطلوب «غالب أو مغلوب» في ليبيا.. والحل قد يكون «فيدراليا»

وزير خارجية مصر السابق نبيل فهمي إلى «الوسط»: ليس المطلوب «غالب أو مغلوب» في ...
جريدة «الوسط»: «المصالحة» في برازافيل والعسكر في باريس

جريدة «الوسط»: «المصالحة» في برازافيل والعسكر في باريس
أمل جديد لمرضى الإيدز.. «مريض جنيف» يتماثل الشفاء

أمل جديد لمرضى الإيدز.. «مريض جنيف» يتماثل الشفاء
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
عثمان ديمبلي يرفض الانتقال للنصر السعودي بمقابل ضخم
عثمان ديمبلي يرفض الانتقال للنصر السعودي بمقابل ضخم
لويس سواريز يعالج ركبته من هشاشة العظام
لويس سواريز يعالج ركبته من هشاشة العظام
سباحات أستراليا يحطمن الرقم القياسي لسباق التتابع
سباحات أستراليا يحطمن الرقم القياسي لسباق التتابع
فيرستابن يفوز بسباق المجر لفورمولا 1 وريد بل يحقق إنجازا قياسيا
فيرستابن يفوز بسباق المجر لفورمولا 1 وريد بل يحقق إنجازا قياسيا
الفرنسي مارشان يحطم الرقم القياسي لسباحة 400 متر متنوعة ويحرز الذهبية
الفرنسي مارشان يحطم الرقم القياسي لسباحة 400 متر متنوعة ويحرز ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان
لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان...
شاهد.. نجاة ميسي من حادث مروري في أول أيامه بفلوريدا الأميركية
شاهد.. نجاة ميسي من حادث مروري في أول أيامه بفلوريدا ......
الاتحاد الأفريقي يلغي الدور التمهيدي الثاني في بطولة كأس الكونفيدرالية
الاتحاد الأفريقي يلغي الدور التمهيدي الثاني في بطولة كأس ......
الأهلي السعودي يعلن ضم البرازيلي فيرمينو
الأهلي السعودي يعلن ضم البرازيلي فيرمينو...
المكاري مهاجم النصر أفضل لاعب في الجولة الثانية لسداسي التتويج
المكاري مهاجم النصر أفضل لاعب في الجولة الثانية لسداسي ......
المزيد
الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي
الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي...
عام من عمر مبابي يساوي 180 مليون يورو وريال مدريد يحاول التهرب من دفع الفاتورة
عام من عمر مبابي يساوي 180 مليون يورو وريال مدريد يحاول ......
تن هاغ يشيد بمستوى مانشستر يونايتد في المباريات الودية
تن هاغ يشيد بمستوى مانشستر يونايتد في المباريات الودية...
الفرنسي مارشان يحطم الرقم القياسي لسباحة 400 متر متنوعة ويحرز الذهبية
الفرنسي مارشان يحطم الرقم القياسي لسباحة 400 متر متنوعة ......
فيرستابن يفوز بسباق المجر لفورمولا 1 وريد بل يحقق إنجازا قياسيا
فيرستابن يفوز بسباق المجر لفورمولا 1 وريد بل يحقق إنجازا ......
المزيد