«جشع» مانشستر يونايتد يغضب الجماهير

القاهرة - بوابة الوسط

ازدادت العلاقة بين مالكي نادي مانشستر يونايتد ومشجعي النادي توترًا، بعد تزايد الشكاوى من قبل الجماهير بارتفاع الأسعار التي يحددها النادي للحصول على بعض الخدمات البسيطة.

أسعار مبالغ فيها

مشجعو مانشستر يونايتد اشتكو أخيرًا من ارتفاع الأسعار في النادي بشكل مبالغ فيه مقارنة بالأندية الأخرى، وعبروا عن غضبهم من دفع 35 استرلينيًا مقابل التقاط صورة مع كأس الرابطة التي فاز بها فريق كرة القدم، في الوقت الذي يوفر الجار اللدود مانشستر سيتي لمشجعيه فرصة التقاط الصور مع كؤوس الثلاثية التاريخية مجانًا، وفقا لتقرير جريدة «الخليج» الإماراتية.

كما يطلب مانشستر يونايتد 36 استرلينيًا مقابل الجولة في الملعب و35 استرلينيًا صورة مع كأس الرابطة، بينما يبلغ سعر الجولة في ملعب الاتحاد الخاص بنادي مانشستر سيتي ما بين 25 و28 استرلينيًا للشخص البالغ، وهناك خيار دفع عشرة جنيهات استرلينية لالتقاط صورة يضاف إليها لاحقًا صورة اللاعب الذين يرغبون بالتصوير معه.

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وقال أحد مشجعي نادي مانشستر يونايتد الذي حصل على عائد 166 مليون استرليني بعد احتلاله المركز الثالث في الدوري الإنجليزي: «هذه الأسعار مشينة، دعم فريقك أصبح مساويًا لرمي حفنة من عشرات الجنيهات في الهواء».

وسيتيح سيتي، الذي حصل على 170 مليون استرليني نظير حصد لقب الدوري، لمشجعيه في اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وأميركا والهند مشاهدة الكؤوس الثلاث مجددًا ودون مقابل.

كما لم يطلب ليفربول من مشجعيه دفع شيء لالتقاط صورة مع الدرع الخيرية التي فاز بها في 2022، واكتفى بالحصول على 25 استرلينيًا مقابل الجولة في ملعب النادي.