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دافيد دي خيا يعلن رحيله عن مانشستر يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 يوليو 2023, 04:58 مساء
دافيد دي خيا يعلن رحيله عن مانشستر يونايتد
دافيد دي خيا (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الحارس الإسباني المخضرم دافيد دي خيا، اليوم السبت، أنه سيرحل عن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي أمضى معه 12 عاماً، معتبراً أنه الوقت المناسب لخوض تحدٍ جديدٍ.

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وحصل الحارس الإسباني دافيد دي خيا (32 عاماً)، على صاحب القفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم الموسم الماضي، بعدما أنهى أكبر عدد من المباريات بشباك نظيفة مع مانشستر يونايتد، إلا أنه تعرّض لانتقادات بسبب ارتكابه أخطاء خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضي، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفيما انتهى عقد دي خيا في أواخر شهر يونيو الماضي من دون التوصل إلى اتفاق لتمديده، ارتبط نادي مانشستر يونايتد بضم حارس المرمى الكاميروني أندري أونانا من نادي إنتر ميلان الإيطالي.

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وقد شكر دي خيا مشجعي «الشياطين الحمر» قائلا: «سيبقى مانشستر يونايتد دوماً في قلبي، هذا النادي صقلني ولن يتركني».

من جانبه، شكر المدرب الهولندي إريك تن هاغ، الحارس الإسباني دافيد دي خيا على خدماته قائلا: «أن تمثل مانشستر يونايتد في 545 مباراة على مدى 12 عاماً هو إنجاز مميز، خصوصا في مركز حراسة المرمى، حيث تقع تحت الأنظار في كل مباراة».

وأحرز دافيد دي خيا لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد عام 2013 تحت إشراف السير أليكس فيرغوسون الذي جلبه إلى النادي من أتلتيكو مدريد في 2011، كما فاز بكأس إنجلترا في عام 2016، بجانب إحراز الدوري الأوروبي في عام 2017.

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