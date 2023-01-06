رسميا: مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع الحارس بوتلاند

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الجمعة، تعاقده مع الحارس جاك بوتلاند على سبيل الإعارة، في فترة الانتقالات الشتوية، قادما من كريستال بالاس.

وسيغطي الحارس الجديد، مكان الحارس السابق مارتن دوبرافكا، العائد لناديه السابق نيوكاسل، بعد قطع إعارته مع مانشستر يونايتد، إذ سيكون بديلا للحارس دي خيا، إلى جانب زميله توم هيتون، وفق ما أعلنه الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، نقلًا عن الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي.

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وفي أول تصريح له عقب إمضاء العقد مع ناديه الجديد، قال بوتلاند: «هذا ناد مذهل وأنا فخور الآن بتمثيله، أتطلع حقا إلى العمل مع مجموعة حراسة المرمى التي لا تصدق، ندعم بعضنا البعض كل يوم، إنها أفضل بيئة للتدرب».

التطلع لمساعدة الفريق

وأضاف: «لقد لعبت ضد ديفيد دي خيا، ومثلت إنجلترا إلى جانب توم هيتون، إنهم حراس من الدرجة الأولى وأنا أستمتع بفرصة المنافسة إلى جانبهم، ودعمهم كزملاء في الفريق».