مانشستر يونايتد يسعى لضم ياسين بونو

القاهرة - بوابة الوسط

دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سباق التعاقد مع الحارس المغربي ياسين بونو، حامي عرين نادي إشبيلية الإسباني، لضمه في الانتقالات الشتوية المقبلة، ليجاور الحارس الإسباني دافيد دي خيا في تشكيلة «المان يونايتد».

وأوضح تقرير نشره موقع «فوت ميركاتو» الفرنسي، فإن مانشستر يونايتد بدأ في مزاحمة العملاق الألماني بايرن ميونخ للظفر بخدمات الحارس المغربي.

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ووجه العملاق الإنجليزي أنظاره للحارس بونو، بعد أن دخل في صراع سابق مع بايرن لضم الحارس السويسري يان سومر، لكن يبدو أن الأخير يفضل البقاء في ألمانيا، والانتقال لـ«البافاري».

وأفاد التقرير أن إدارة اليونايتد تحدثت بالفعل مع ممثلي الحارس البالغ من العمر 31 عامًا، من أجل استطلاع رأي ياسين في الانتقال للشياطين الحمر.