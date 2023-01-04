مانشستر يبحث عن بديل دي خيا بعد قطع إعارة دوبرافكا

القاهرة - بوابة الوسط

يرغب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع حارس مرمى كريستال بالاس جاك بوتلاند، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ليكون بديلًا لحارسه الإسباني ديفيد دي خيا، بعد قطع إعارة الحارس دوبرافكا وعودته لفريقه نيوكاسل.

ويسعى مانشستر لاستعارة الحارس الإنجليزي، البالغ من العمر 29 عامًا، ليكون بديلًا للحارس الأساسي دي خيا، وذلك وفق ما نشرته جريدة «ديلي ميل» البريطانية.

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وبدأ تفكير اليونايتد في جلب حارس بديل، بعد عودة الحارس مارتن دوبرافكا إلى ناديه نيوكاسل، بعد أن قطع إعارته في فترة الانتقالات الحالية، ووقع اختيار المدير الفني إيريك تين هاغ على حارس كريستال بالاس.