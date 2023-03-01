  • Alwasat News
Atwasat

«إنجاز رائع».. مدرب مانشستر يشيد بحارسه دي خيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 مارس 2023, 10:33 مساء
«إنجاز رائع».. مدرب مانشستر يشيد بحارسه دي خيا
مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي إيريك تين هاغ يحتضن حارسه الإسباني دافيد دي خيا. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أشاد مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي إيريك تين هاغ بحارسه الإسباني دافيد دي خيا، الذي حافظ على نظافة شباكه مؤكدا أنه إنجاز رائع من الحارس، معربا عن سعادته بتواجده ضمن تشكيلته في النادي الإنجليزي.

وحطم دي خيا الرقم التاريخي للحارس الأسطوري لمان يونايتد بيتر شمايكل، الذي حافظ على نظافة شباكه في 181 مباراة مع «الشياطين الحمر»، وفق ما نشره موقع النادي الرسمي.

- مدرب مانشستر: النادي يعمل على تجديد عقد راشفورد
- تين هاغ: راشفورد أحد أفضل المهاجمين في أوروبا

وقال تين هاغ: «أود أن أشيد بإنجاز ديفيد دي خيا في تأمين رقم 181 «كلين شيت» يوم الأحد، بتحقيق رقم قياسي جديد للنادي، بعد أسطورة حراسة المرمى بيتر شمايكل».

إنجاز دي خيا رائع
وتابع المدرب الهولندي: «إنه إنجاز رائع حقًا، جعل كل شيء أكثر تميزاً من خلال حدوثه في نهائي».

وحافظ الحارس الإسباني البالغ « 32 عاما» على نظافة شباكه في مباراة نهائي كأس «كابيتال وان» الأخيرة أمام نيوكاسل يونايتد، التي انتهت بفوز مان يونايتد بثنائية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - تراجع مياه البحر في ليبيا وعدة دول

كاريكاتير حليم - تراجع مياه البحر في ليبيا وعدة دول
استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر 28 أبريل

استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر 28 أبريل
شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»

شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»
لن تستطيع قيادة سيارات «فورد» إذا امتنعت عن تسديد الأقساط

لن تستطيع قيادة سيارات «فورد» إذا امتنعت عن تسديد الأقساط
تقرير علمي: العالم غير مستعد على نحو كاف للتصدي للكوارث الطبيعية

تقرير علمي: العالم غير مستعد على نحو كاف للتصدي للكوارث الطبيعية
بولا تينوبو.. «صانع الملوك» الذي أصبح رئيسا لنيجيريا

بولا تينوبو.. «صانع الملوك» الذي أصبح رئيسا لنيجيريا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ديربي بنغازي ولندن.. وأيام كرة زمان

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ديربي بنغازي ولندن.. وأيام كرة زمان
تحقيقات إيطالية: مهرب تركي وباكستانيان حشروا أكثر من 150 مهاجرا في قارب «كروتوني»

تحقيقات إيطالية: مهرب تركي وباكستانيان حشروا أكثر من 150 مهاجرا في قارب ...
وفاة فونتين أفضل هداف في نسخة واحدة من المونديال

وفاة فونتين أفضل هداف في نسخة واحدة من المونديال
كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية

كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية
لمدة أسبوعين.. لجنة مبادرة الإسكان الشبابي تبدأ تلقي الشكاوى

لمدة أسبوعين.. لجنة مبادرة الإسكان الشبابي تبدأ تلقي الشكاوى
قضية تسميم غامضة لتلميذات تهز إيران

قضية تسميم غامضة لتلميذات تهز إيران
ضبط آلة لتصنيع أقراص المخدرات بكثافة في منطقة السواني

ضبط آلة لتصنيع أقراص المخدرات بكثافة في منطقة السواني
عبر قناة الوسط «WTV» انطلاق الجولة الثالثة إياب من الدوري الليبي الممتاز.. الخميس

عبر قناة الوسط «WTV» انطلاق الجولة الثالثة إياب من الدوري الليبي الممتاز.. ...
لجنة المسابقات تصدر جدول مباريات نصف نهائي كأس ليبيا

لجنة المسابقات تصدر جدول مباريات نصف نهائي كأس ليبيا
المدرب الوطني علي المرجيني يعود للمدينة

المدرب الوطني علي المرجيني يعود للمدينة
الطوف الجليدي في أنتاركتيكا بأدنى مستوياته مجددا

الطوف الجليدي في أنتاركتيكا بأدنى مستوياته مجددا
الفلسطينية رائدة طه تحمل قضية شعبها على المسرح

الفلسطينية رائدة طه تحمل قضية شعبها على المسرح
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
يورغن كلوب: أنا وليفربول مستقبلنا معا
يورغن كلوب: أنا وليفربول مستقبلنا معا
وكيل أعماله: ستيرلينغ سعيد في تشيلسي ويرغب في البقاء
وكيل أعماله: ستيرلينغ سعيد في تشيلسي ويرغب في البقاء
دوري السلة الأميركي: مورانت يقود غريزليز للفوز على ليكرز
دوري السلة الأميركي: مورانت يقود غريزليز للفوز على ليكرز
مدرب قطر: التجارة تسيطر على كرة القدم
مدرب قطر: التجارة تسيطر على كرة القدم
ماك إليستر: أستمتع بحاضري في برايتون وأتمنى البقاء في الدوري الإنجليزي
ماك إليستر: أستمتع بحاضري في برايتون وأتمنى البقاء في الدوري ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مع تألق الهوني.. الترجي يهزم الزمالك ويستمر في الصدارة
مع تألق الهوني.. الترجي يهزم الزمالك ويستمر في الصدارة...
«الدون» ينفجر.. أول سوبر هاتريك لـ«رونالدو» بقميص النصر (فيديو)
«الدون» ينفجر.. أول سوبر هاتريك لـ«رونالدو» بقميص النصر ......
بالصور.. كريستيانو رونالدو بالزي السعودي في يوم التأسيس
بالصور.. كريستيانو رونالدو بالزي السعودي في يوم التأسيس...
حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء
حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء...
تركيا.. جماهير بشكتاش تلقي بالألعاب للأطفال المتضررين من الزلزال (فيديو)
تركيا.. جماهير بشكتاش تلقي بالألعاب للأطفال المتضررين من ......
المزيد
دورة دبي: ديوكوفيتش يبلغ ربع النهائي بفوزه على غريكسبور
دورة دبي: ديوكوفيتش يبلغ ربع النهائي بفوزه على غريكسبور...
بايرن يتوصل لاتفاق مع مهاجمه تشوبو موتينغ لعام إضافي
بايرن يتوصل لاتفاق مع مهاجمه تشوبو موتينغ لعام إضافي...
«إنجاز رائع».. مدرب مانشستر يشيد بحارسه دي خيا
«إنجاز رائع».. مدرب مانشستر يشيد بحارسه دي خيا...
ماك إليستر: أستمتع بحاضري في برايتون وأتمنى البقاء في الدوري الإنجليزي
ماك إليستر: أستمتع بحاضري في برايتون وأتمنى البقاء في الدوري......
مدرب قطر: التجارة تسيطر على كرة القدم
مدرب قطر: التجارة تسيطر على كرة القدم...
المزيد