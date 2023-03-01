«إنجاز رائع».. مدرب مانشستر يشيد بحارسه دي خيا

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي إيريك تين هاغ بحارسه الإسباني دافيد دي خيا، الذي حافظ على نظافة شباكه مؤكدا أنه إنجاز رائع من الحارس، معربا عن سعادته بتواجده ضمن تشكيلته في النادي الإنجليزي.

وحطم دي خيا الرقم التاريخي للحارس الأسطوري لمان يونايتد بيتر شمايكل، الذي حافظ على نظافة شباكه في 181 مباراة مع «الشياطين الحمر»، وفق ما نشره موقع النادي الرسمي.

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وقال تين هاغ: «أود أن أشيد بإنجاز ديفيد دي خيا في تأمين رقم 181 «كلين شيت» يوم الأحد، بتحقيق رقم قياسي جديد للنادي، بعد أسطورة حراسة المرمى بيتر شمايكل».

إنجاز دي خيا رائع

وتابع المدرب الهولندي: «إنه إنجاز رائع حقًا، جعل كل شيء أكثر تميزاً من خلال حدوثه في نهائي».

وحافظ الحارس الإسباني البالغ « 32 عاما» على نظافة شباكه في مباراة نهائي كأس «كابيتال وان» الأخيرة أمام نيوكاسل يونايتد، التي انتهت بفوز مان يونايتد بثنائية.