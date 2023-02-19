مدرب مانشستر: النادي يعمل على تجديد عقد راشفورد

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب مانشستر يونايتد إيريك تين هاغ أن فريقه يعمل على تجديد عقد مهاجمه ماركوس راشفورد، لضمان بقائه في «أولد ترافورد»، مضيفًا أنه لاعب لا يمكن خسارته.

ويملك راشفورد عقدًا مع «الشياطين الحمر» حتى يونيو 2024، لكنه جذب أنظار كبار أوروبا إليه بعد التألق في الفترة الأخيرة مع الـ«يونايتد»، وفق ما نشره موقع «ذا أتليتك».

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وسجل ماركوس راشفود 16 هدفًا في 17 مباراة بجميع المسابقات، منذ عودة النشاط الرياضي بعد منافسات كأس العالم 2022 بقطر، وفي المجمل سجل ماركوس 24 هدفًا وقدم ثماني تمريرات مساعدة لزملائه هذا الموسم، وسجل في آخر سبع مباريات على ملعب فريقه «أولد ترافورد».