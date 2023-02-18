الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل ويفرط في الصدارة

القاهرة - بوابة الوسط

تعادل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أمام مضيفه نوتينغهام فورست بهدف لمثلثه، ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مفرطًا في الصدارة لصالح أرسنال وبفارق نقطتين.

وتقدم السيتي في النتيجة عن طريق متوسط ميدانه البرتغالي بيرناردو سيلفا بالدقيقة 41 من الشوط الأول، إلا أن النيوزلندي كريس وود عادَل الكفة لفريقه بالدقيقة 84، وحرم «السيتيزنز» من نقاط المباراة الثلاث، وفق ما نشره موقع «بي إن سبورت».

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وسجل السيتي نسبة استحواذ بلغت 85% مقابل 15% فقط لأصحاب الأرض، لكن الاستحواذ لم يعطِ الأفضلية للسيتي، الذي فشل في هز شباك مضيفه سوى في مرة واحدة فقط.