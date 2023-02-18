مدرب أرسنال: راضٍ عن أداء اللاعبين وعلينا تعلم الدروس

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا رضاه عن أداء فريقه أرسنال اليوم أمام أستون فيلا بالجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مشددا أن عليهم أخذ الدروس من هذه المباراة.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «أظهرنا الكثير من الشخصية والمرونة للعودة مرتين في المباراة، علينا أن نستخلص بعض الدروس من مباراة اليوم، قدمنا أداء رائعًا»، وفق ما نشره موقع «ذا أتليتك».

وأضاف مدرب أرسنال: «عندما تريد أن تكون في القمة عليك الفوز بالمباريات بطرق مختلفة، القيام بذلك خاصة ضد هذا الفريق وفي هذا الملعب أمر رائع».

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وتابع ميكيل: «كنا بحاجة إلى لحظة ساحرة وجورجينيو صنع تلك اللحظة، فخور جدا باللاعبين، وبما قدموه الليلة».