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أرسنال يقلب الطاولة على أستون فيلا ويستعيد نغمة الانتصارات بالدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 فبراير 2023, 07:10 مساء
أرسنال يقلب الطاولة على أستون فيلا ويستعيد نغمة الانتصارات بالدوري الإنجليزي
لاعبا أرسنال يحتفلان بهدف في شباك أستون فيلا بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، 18 فبراير 2023. (الإنترنت)
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قلب أرسنال الطاولة على مضيفه أستون فيلا واستعاد نغمة الانتصارات بفوز مثير بشق النفس«4-2»، السبت في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم أستون فيلا مرتين عبر أولي واتكينز «5» والبرازيلي فيليبي كوتينيو «31»، ورد أرسنال بهدفي بوكايو ساكا «16» والأوكراني ألكسندر زينتشنكو «61»، قبل أن يسجل هدفين في الوقت بدل الضائع عبر حارس المرمى الدولي الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز «90+3» خطأ في مرمى فريقه» والبرازيلي غابريال مارتينيلي «90+7»، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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وكان أرسنال في طريقه للسقوط في فخ التعادل على الأقل والفشل في تحقيق الفوز للمرة الرابعة تواليا ومنح فرصة لشريكه في الصدارة مانشستر سيتي للانفراد بها، لكنه ضرب بقوة في الدقائق الأخيرة واقتنص فوزا غاليا هو الأول له بعد خسارتين وتعادل.

وانفرد أرسنال بالصدارة برصيد 54 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام سيتي الذي يحل ضيفا على نوتنغهام فوريست لاحقا.

وأجرى المدرب الإسباني لأرسنال ميكل أرتيتا تغييرين على تشكيلته التي منيت بالخسارة الأولى على أرضها هذا الموسم بالسقوط أمام مانشستر سيتي، فدفع بالمدافع بن وايت والمهاجم البلجيكي لياندرو تروسار أساسيين، على حساب المدافع الياباني تاكيهيرو تومياسو ومارتينيلي.

وأجرى مواطنه مدرب أستون فيلا الحالي والمدفعجية سابقا الإسباني أوناي إيمري خمسة تغييرات مقارنة بالمباراة ضد مانشستر سيتي أيضا.

وافتتح واتكينتز التسجيل مبكرا عندما تلقى كرة في منتصف الملعب من البولندي ماتي كاش خلف المدافع الفرنسي وليام صليبا فانطلق وتوغل داخل المنطقة وتلاعب به قبل أن يسددها قوية بيسراه على يسار الحارس أرون رامسدايل «5».

ولم يتأخر أرسنال في الرد وجاء بعد 11 دقيقة عبر جناحه الدولي ساكا الذي استغل كرة أبعدا المدافع تايرون مينغز برأسه اثر تمريرة عرضية لوايت، فسددها قوية بيسراه من داخل المنطقة وأسكنها الزاوية اليمنى البعيدة لحارس المرمى الدولي الأرجنتيني إيميليانو مارتينيس «16».

الهدف التاسع لساكا
وهو الهدف التاسع لساكا هذا الموسم، كما بات ثالث أفضل مساهم في تسجيل الأهداف في الدوري برصيد 17 هدفا «8 تمريرات حاسمة» خلف مهاجمي توتنهام هاري كاين «18: سجل 17 وصنع واحدا» ومانشستر سيتي النروجي إرلينغ هالاند «30: سجل 26 وصنع 4».

وأعاد كوتينيو التقدم لأستون فيلا عندما تلقى كرة داخل المنطقة من مورينو مستفيدا من تمويه جسدي لزميله الأرجنتيني إيميليانو بوينديا خادعا قائد المدفعجية الدولي السويسري غرانيت تشاكا فهيأها، البرازيلي لنفسه وسددها بيمناه إلى يمين رامسدايل «31».

العارضة تبعد كرة نكيتياه
وكاد إدي نكيتياه يدرك التعادل بضربة رأسية من مسافة قريبة، لكنها ارتطمت بالعارضة وخرجت «56».

ونجح زينتشكو في إدراك التعادل بتسديدة قوية زاحفة بيسراه من خارج المنطقة إثر تمريرة من القائد النروجي مارتن أوديغارد بعد ركنية لعبها مع ساكا فأسكنها على يسار الحارس مارتينيس «61».

وتابع نكيتياه مسلسل إهدار الفرص عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من أوديغارد خلف الدفاع فتوغل داخل المنطقة ولعبها فوق العارضة «63».

وأهدر أوديغارد فرصة ذهبية لتسجيل هدف الفوز عندما تلقى كرة رائعة من نكيتياه داخل المنطقة فسددها برعونة بجوار القائم الأيسر «77».

العارضة تحرم أستون فيلا من التقدم
وحرمت العارضة والقائم البديل الجامايكي ليون بايلي من تسجيل هدف الفوز لاستون فيلا عندما ردا تسديدته القوية من مسافة قريبة «82».

وكاد المدافع البرازيلي غابريال يفعلها برأسية من مسافة قريبة فوق المرمى «82»، ثم سدد ساكا كرة ضعيفة بين يدي مارتينيس «87».

وأنقذ رامسدايل مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة بايلي من داخل المنطقة «90+2».

ونجح أرسنال في تسجيل هدف الفوز عندما تلقى جورجينيو كرة من مارتينيلي سددها قوية رائعة بيسراه من خارج المنطقة ارتطمت بالحارس مارتينيس وعانقت الشباك «90+3».

هدف مارتينيلي
وفي الوقت الذي حاول فيه أستون فيلا إدراك التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع إثر ركلة ركنية صعد مارتينيس لتعزيز تواجد زملائه داخل المنطقة، ارتد أرسنال مهاجما بكرة للبديل الآخر البرتغالي فابيو فييرا الذي مررها إلى مارتينيلي الذي انطلق منفردا وتابعها داخل المرمى الخالي «90+7».

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