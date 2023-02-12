تين هاغ: راشفورد أحد أفضل المهاجمين في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدرب مانشستر يونايتد، إريك تين هاغ، إن ماركوس راشفورد هو أحد أفضل المهاجمين في أوروبا بعد أن سجل المهاجم المتألق هدفه الثاني في أسبوع أمام ليدز يونايتد اليوم الأحد ليساعد فريقه في تحقيق الفوز، في انتصار حيوي (2 - 0) بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكسر راشفورد الجمود في «إيلاند رود» بضربة رأسية قبل 10 دقائق من نهاية المباراة، ليوقع على هدفه الـ21 في جميع المسابقات هذا الموسم، وفق ما نشرته وكالة «رويترز».

وقال تين هاغ للصحفيين: «إنه بالتأكيد أحدهم (أفضل المهاجمين في أوروبا)».

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وأضاف: «منذ اللحظة الأولى، كنت متحمسًا حقًا للعمل معه، اعتقدت أنه يمكنني الاستفادة منه بشكل أكبر ولديه العديد من المهارات».

وتابع مدرب اليونايتد: «لديه مثل هذه الإمكانات العالية وأعتقد أنه يمكن أن يكون هناك المزيد، يمكنه تسجيل المزيد من الأهداف لأنه يمكنه التسجيل بيمينه ويساره ورأسه».

كانت حصيلة راشفورد هذا الموسم أقل بهدف واحد فقط من أفضل سجل تهديفي له في 2019 - 2020، مع تبقي 15 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الاستمتاع بالأجواء

استمتع تين هاغ بالجو داخل ملعب «إيلاند رود» في ليدز لكنه لم يكن راضيًا تمامًا عن أداء فريقه.

وأردف إيريك تين هاغ: «لم أشعر بالعداء، أعتقد أنه كان جوًا رائعًا، الأجواء إيجابية للغاية، يجب أن تكون في منافسة، يجب أن تكون على هذا النحو وقد استمتعنا بها حقًا».

وقال المدرب الهولندي: «أنا دائمًا حاسم، علينا أن نلعب كرة القدم في وقت مبكر من المباراة، وأن نكون أكثر هدوءًا، ولكن إذا لم تكن جيدًا في الاستحواذ، فيجب أن يكون لديك تنظيم دفاعي جيد وتفوز في معاركك».

واختتم: «حتى يكون لديك الهدف الأول، عليك أن تستمر في فعل ذلك، وأعتقد أنه منذ تلك اللحظة كان هناك المزيد من رباطة الجأش والجودة في الكرة كانت أفضل».