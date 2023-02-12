«يونايتد» يدخل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بفوز على ليدز

القاهرة - بوابة الوسط

دخل مانشستر يونايتد في قلب الصراع على لقب غائب عن خزائنه منذ 2013، وذلك بعودته من ملعب ليدز يونايتد بالفوز (2- صفر) الأحد في المرحلة 23 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

بعد أربعة أيام على إهداره نقطتين على أرضه بالتعادل مع ليدز (2 - 2) في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة، عانى يونايتد لحصد النقاط الثلاث لكنه نجح في النهاية في الخروج منتصرًا قبل سفره إلى إسبانيا لمواجهة برشلونة الخميس في ذهاب الملحق الفاصل المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة «يوروبا ليغ»، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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والأهم من ذلك بالنسبة لفريق المدرب الهولندي إيريك تين هاغ أنه رفع غلته إلى 46 نقطة وبات ثالثًا بفارق أربع نقاط خلف جاره اللدود مانشستر سيتي حامل اللقب الذي فاز على أستون فيلا اليوم بثلاثة أهداف لهدف، فيما يتخلف بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر الذي تعثر السبت بتعادله مع ضيفه برنتفورد (1 - 1)، لكن الفريق اللندني لعب مباراتين أقل، بينما يبتعد الستي بمباراة واحدة.

«يوم مثالي»

وتحدث الحارس الإسباني دافيد دي خيا الذي خاض مباراته الـ400 في الدوري الممتاز، عن الانتصار الأحد قائلًا لشبكة «سكاي سبورتس»: «رأيتم ما كان يعنيه (الفوز) في نهاية المباراة، إن كان بالنسبة للمشجعين أو اللاعبين. كنا نستحق الفوز على أرضنا (الأربعاء ضد ليدز) لكننا فعلناها اليوم».

وتابع: «قاتلنا حتى النهاية كفريق»، رافضًا الحديث عما يعني خوضه مباراته الـ400 لأن «اليوم لم يكن الأمر يتعلق بذلك. كان يتعلق بأن نفوز بالمباراة وفعلنا ذلك، وبالتالي بات باستطاعتي الاستمتاع بمباراتي الـ400 في الدوري الممتاز... شباك نظيفة، ثلاث نقاط هائلة و400 مباراة: يوم مثالي».

وبعدما بدأ ليدز اللقاء بفرصة مزدوجة بعد تسديدة لباتريك بامفورد صدها الحارس الإسباني دافيد دي خيا وسقطت الكرة أمام الهولندي كريسنسيو سامرفيل الذي أطاح بها في المدرجات (4)، انتقلت الأفضلية ليونايتد الذي كان قريبًا من التسجيل بواسطة البرتغالي برونو فرنانديش لكنه سدد في الشباك الجانبية (19).

وكاد ليدز أن يهز شباك دي خيا قبيل نهاية الشوط الأول عبر سامرفيل الذي اختبر الحارس الإسباني فكان الأخير على الموعد بمساعدة هاري ماغواير (44)، ثم رد فرنانديش بانفراد لكنه أخفق في وضع الكرة بعيدًا عن متناول الحارس الفرنسي ايلان ميسلييه (1+45)، وأتبعها الهولندي فاوت فيخهورست بكرة رأسية إثر ركلة ركنية لكن الكرة لامست القائم (2+45).

وبدأ ليدز الشوط الثاني ضاغطًا وهدد مرمى دي خيا في أكثر من مناسبة، أبرزها عبر سامرفيل الذي اصطدم بتألق الحارس الإسباني (47).

راشفورد يحرر يونايتد

ثم عاند الحظ يونايتد بعدما ارتدت تسديدة من مشارف المنطقة للبرتغالي ديوغو دالو من العارضة (63)، قبل أن يتبادل بعدها الفريقان الفرص من دون توفيق أمام المرمى حتى الدقيقة 80 حين خطف راشفورد هدف التقدم ليونايتد برأسية رائعة لماركوس راشفورد بعد عرضية من لوك شو، رافعًا رصيده الى 12 هدفًا في الدوري هذا الموسم.

وتحرر يونايتد بعد هذا الهدف وعزز بالثاني عبر البديل الأرجنتيني-الإسباني الشاب أليخاندرو غارناشو الذي وصلته الكرة من فيخهورست، فتقدم ابن الـ18 ربيعًا بها وتوغل في المنطقة قبل أن يسددها بعيدًا عن متناول ميسلييه (85)، مسجلاً هدفه الثاني في الدوري هذا الموسم والثالث في 25 مباراة ضمن جميع المسابقات.

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية اللقاء الذي شهدت ثوانيه الأخيرة إلغاء هدفين ليونايتد عبر راشفورد وفيخهورست بداعي التسلل.