فان نيستلروي: غاكبو استمع لفان دايك ورفض نصيحتي

القاهرة - بوابة الوسط

أوضح مدرب «بي إس في أيندهوفن الهولندي» رود فان نيستلروي أنه قدم نصيحة للشاب كودي غاكبو، لكنه رفض العمل بها وقرر الاستماع لما قاله فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي.

وأشار نيستلروي: «نادي أحلام غاكبو كان مانشستر يونايتد، نصحته بالانتظار حتى الصيف المقبل قبل إتمام انتقاله»، وفق ما أكده الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

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وأضاف: «حدث شيء ما، لقد رفض نصيحتي واستمع إلى فان دايك الذي أغراه للانضمام إلى ليفربول».