مدرب مانشستر يونايتد: أعمل على إعادة النادي لمنصات التتويج

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي إيريك تين هاغ أنه يملك مشروعا طويل الأجل مع «الشياطين الحمر»، وهو يعمل على إعادة اليونايتد إلى منصات التتويج.

وقال تين هاغ: «أنا هنا لبناء مشروع طويل الأجل، ليس لمدة عام واحد فقط، أعتقد أن خططنا الصيفية جاهزة، لدينا فكرة عن الخطط الطويلة الأجل»، وفق ما نشرته «ذا أتليتك».

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وأضاف المدرب البالغ من العمر 53 عاما: «سننظر أيضاً إلى نافذتين وثلاث نوافذ انتقالات، ولكن عليك أيضاً أن تعيد النظر في تلك الخطة حسب التطورات».

وتابع مدرب اليونايتد: «نسعى من خلال العمل أن نعيد مانشستر إلى منصات التتويج، بجلب لاعبين مميزين، يؤدون الأدوار التي نرغب بها».