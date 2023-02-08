مدرب مانشستر يونايتد: أعمل على إعادة النادي لمنصات التتويج...

أكد مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي إيريك تين هاغ أنه يملك مشروعا طويل الأجل مع «الشياطين الحمر»، وهو يعمل على إعادة اليونايتد إلى منصات التتويج.
وقال تين هاغ: «أنا هنا لبناء مشروع طويل الأجل، ليس لمدة عام واحد فقط، أعتقد أن خططنا الصيفية جاهزة، لدينا فكرة عن الخطط الطويلة الأجل»، وفق ما نشرته «ذا أتليتك».
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وأضاف المدرب البالغ من العمر 53 عاما: «سننظر أيضاً إلى نافذتين وثلاث نوافذ انتقالات، ولكن عليك أيضاً أن تعيد النظر في تلك الخطة حسب التطورات».
وتابع مدرب اليونايتد: «نسعى من خلال العمل أن نعيد مانشستر إلى منصات التتويج، بجلب لاعبين مميزين، يؤدون الأدوار التي نرغب بها».
الأولوية جلب مهاجم
ويضع تين هاغ جلب مهاجم للفريق الصيف المقبل في أولوية خططه، فبينما تربط تقارير صحفية مهاجم توتنهام هاري كين بالانتقال إلى اليونايتد، يرغب المدرب الهولندي في جلب مهاجم نابولي الإيطالي فيكتور أوسيمين.
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