راشفورد يشرح سبب استبعاده من التشكيلة الرسمية للقاء فريقه اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

استبعد المدرب الهولندي إيريك تين هاغ اللاعب ماركوس راشفورد من تشيكلته الأساسية للقاء وولفرهامبتون اليوم السبت في الدوري الإنجليزي، مؤكدًا أنه قرار تأديبي، قبل أن يشركه المدرب في الشوط الثاني من المباراة.

وقال راشفورد في تصريحات عقب المباراة: «لقد نمت أكثر من اللازم وفاتني اجتماع ما قبل المباراة. لقد تأخرت قليلاً. إنها قواعد الفريق وأنا أتفهم القرار»، وفق ما نقله الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد.

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ودخل ماركوس راشفورد كبديل لزميله أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة 46، قبل أن يوقع على هدف فوز فريقه بالمباراة في الدقيقة 76، بعد تمريرة من زميله برونو فيرنانديز.