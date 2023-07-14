الاتحاد الأوروبي يعاقب برشلونة ومانشستر يونايتد لخرقهما قواعد اللعب المالي النظيف

القاهرة - بوابة الوسط

غرم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الجمعة، نادي برشلونة الإسباني نصف مليون يورو. كما سيتعين على مانشستر يونايتد الإنجليزي سداد 300 ألف يورو.

خرق قواعد اللعب المالي النظيف

جاءت تلك العقوبات في أحدث جولة من المراقبة المالية يقوم بها «يويفا» باستخدام قواعد اللعب المالي النظيف، حيث تبين أن الناديين وأندية أخرى ارتكبت مخالفات تستوجب إنزال عقوبات عليها.

وقد جرت معاقبة برشلونة لعدم إبلاغه بدقة عن أرباح جناها من التخلص من أصول غير ملموسة لم يكن يجب أن تحتسب كدخل، وفقا للقواعد التي أشار إليها بيان «يويفا».

أما مانشستر يونايتد فلم يحقق هدفه بشأن إبرام أعمال كروية متوازنة ماليا، وتتضمن انتقالات اللاعبين والأجور والضرائب الاجتماعية، وهو ما عرضه لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقضت اللجنة المالية للأندية التابعة لـ«يويفا» بأن مخالفة مانشستر يونايتد، ومثلها من ناديي أبويل اليوناني وكونياسبور التركي، هي عجز بسيط في الموازنة. لذلك، جرى تغريم الناديين الآخرين أيضا مئة ألف يورو فقط لكل منهما.

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وقد غرم الاتحاد الأوروبي مجموعة من الأندية، ومنها إيه سي ميلان وإنتر ميلان الإيطاليان وباريس سان جيرمان الفرنسي، في سبتمبر الماضي أيضا، حيث أوفت بأهداف مالية أكثر صعوبة فرضت عليها الموسم الماضي، وستخضع للمراقبة لعام آخر.

وغرم «يويفا» أيضا نادي إسطنبول باشاك شهير التركي 400 ألف يورو، لعدم الوفاء بأهدافه، بينما فشل ناديان آخران في تحقيق التوازن المالي، هما: رويال أنتويرب البلجيكي وطرابزون سبور التركي، ويتعين عليهما سداد 300 ألف يورو الآن، بغرامات شرطية تصل إلى 1.7 مليون يورو، إن تجاهلا تحقيق الأهداف الإضافية.