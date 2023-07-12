برشلونة يتعاقد مع خليفة ليفاندوفسكي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، توصله إلى اتفاق على التعاقد مع فيتور روكي من نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي.

روكي ينضم لبرشلونة الموسم بعد المقبل

قال برشلونة إنه من المقرر أن ينضم المهاجم البرازيلي إلى صفوفه بدءاً من موسم 2024-2025، أي الموسم بعد المقبل، بعقد حتى العام 2031.

ولم يكشف ناديا برشلونة وأتلتيكو باراناينسي عن التفاصيل المالية لصفقة انتقال روكي. لكن تقارير إعلامية قالت إن برشلونة وافق على دفع أربعين مليون يورو، أي نحو 44 مليون دولار، بالإضافة إلى دفع 21 مليون دولار أخرى، تبعاً لبنود أخرى، للحصول على خدمات اللاعب الذي يُنظر إليه على أنه سيكون خليفة روبرت ليفاندوفسكي الذي سيكمل 35 عاماً الشهر المقبل.

- هيرنانديز يطالب برشلونة بضم مزيد من اللاعبين للفوز بالبطولات

- رئيس برشلونة يوضح سبب عدم التعاقد مع كيميش

وقد سجّل المهاجم البرازيلي البالغ «18 عاماً» 22 هدفاً لمصلحة أتلتيكو باراناينسي في 66 مباراة، ليساعد الفريق في التأهل إلى نهائي كأس ليبرتادوريس الموسم الماضي.

ويسعى برشلونة إلى تدعيم صفوفه بالعديد من اللاعبين الجدد استعدادا للموسم الكروي الجديد، فيما طالب مدرب الفريق تشافي هرنانديز إدارة النادي بالتعاقد مع مزيد من اللاعبين بهدف المنافسة على البطولات في المواسم المقبلة.

وقال تشافي هيرنانديز: «لا يزال برشلونة تنقصه بعض القطع ليكمل صفوفه، ينبغي أن ندعم صفوفنا أكثر، نقوم بعمل جيد على أي حال، وسنحاول الوصول لأكثر فريق تنافسي ممكن كي ننافس على جميع البطولات».