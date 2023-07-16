هاري ماجواير محبط من قرار تجريده من شارة قيادة مانشستر يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط

اعترف قائد فريق مانشستر يونايتد لكرة القدم، هاري ماجواير، بأن سحب شارته لقيادة الفريق، بقرار من المدرب الهولندي إريك تين هاغ، أصابه بالإحباط.

هاري ماجواير يشكر جماهير مانشستر يونايتد

وأصدر ماجواير بيانًا عبر تطبيق «إنستغرام» للحديث عن القرار الأخير، قائلًا «بعد محادثات مع المدير الفني، أبلغني اليوم برغبته في تغيير قائد الفريق، وأوضح لي أسبابه، وبالرغم من شعوري الشخصي بالإحباط الشديد، سأواصل بذل الجهد في كل مرة أرتدي قميص النادي،

كما أود أن أشكر جماهير مانشستر يونايتد، لدعمهم الكبير أثناء حملي لشارة القيادة».

وأوضح هاري ماجواير: «كان من الشرف لي قيادة مانشستر يونايتد لمدة ثلاث مواسم ونصف الموسم، وهي واحدة من أكثر لحظات مسيرتي فخرًا حتى الآن. قيادة الفريق أمر يدعو للفخر في الأندية، فعلت كل ما بوسعي لمساعدة النادي على النجاح، داخل الملعب وخارجه».

- «جشع» مانشستر يونايتد يغضب الجماهير

- الاتحاد الأوروبي يعاقب برشلونة ومانشستر يونايتد لخرقهما قواعد اللعب المالي النظيف

وأكد هاري ماجواير: «سأبقى ممتنًا لأولي سولشاير، كونه أول من منحني مسؤولية قيادة فريق مانشستر يونايتد، وأتمنى النجاح لمن يحمل الشارة من بعدي، وله كل الدعم مني».

يذكر أن هاري ماجواير خرج من حسابات إريك تين هاغ خلال الموسم الماضي، حيث فضل مدرب مانشستر يونايتد الاعتماد على كل الخيارات الأخرى المتاحة له في مركز قلب الدفاع، ومن بينها الاعتماد على لوك شاو، المدافع الأيسر، فيما تولى برونو فيرنانديز حمل شارة القيادة في معظم المباريات التي لم يشارك بها المدافع الإنجليزي.